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23 Nisan 2024 05:18 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 05:20

Yürekleri ısıtan görüntü! Aç kalan tilkiyi poğaça ile besledi

Erzincan’da vatandaş yol kenarında denk geldiği tilkiyi poğaça ile besledi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erzincan-Tunceli yolunda tilkiyi fark eden vatandaş aracını durdurarak yanına gitti. Tilki etrafta dolaşarak yiyecek ararken nasibine poğaça düştü. 

Vatandaş eliyle tilkiye poğaça ile doyurdu.

Bir süre sonra adeta evcil bir hayvana dönüşen tilki yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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