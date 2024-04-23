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23 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:31

Dünya üzerinde kadınların giremediği tek yer! 980 yıldır devam eden yasak

Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu ada duyanları hayrete düşürüyor. 2 bin erkeğin yaşadığı Aynoroz Adası'na dişi hayvanların bile girişine bile izin verilmiyor.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Dünya üzerinde kadınların giremediği tek yer! 980 yıldır devam eden yasak

Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasında bulunan Aynoroz Adası'nda 980 yıldır devam eden yasak duyanları şaşkına çeviriyor. 1045 yılından beri tek bir kadının bile adım atmadığı adaya dişi hayvanların girişi bile mümkün değil. 

<p><strong>1953 yılında Maria Poimenidou adlı bir kadın da, erkek kılığına girerek adaya gitmeyi başarmış ve bunun sonucunda kadınların Aynoroz'a gidişini yasaklayan bir yasa çıkarılmış.</strong></p>

KENDİLERİNİ DİNE ADADILAR 

2 bin erkeğin yaşadığı Aynoroz'daki Athos Dağı'nda Yunanistan'da Rus Ortodoks rahipleri yaşıyor. Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti olan bu yere yalnızca deniz yoluyla ulaşım sağlanabiliyor. Burada yaşayan erkeler ise kendini dine ve adanmışlığa vermiş durumda. Keşişlik yolunda olan erkekler de adanmışlığı kazandıktan sonra kaybetmemek için adaya kadınların girmesini yasakladılar.

Kadınların Girmesinin Yasak Olduğu Athos Dağı ve Tarihi

<p><strong>Ve keşişler huzur ile adanmışlığı kazandıktan sonra kaybetmemek için adaya kadınların girmesini yasakladılar.</strong></p>

SADECE 100 KİŞİ GİREBİLİYOR

Bölgeye her gün sadece 100 kişi girebiliyor. Eğer gidiş sağlamak istiyorsanız Selanik'ten randevu ve pin kodu, sonrasında limanda bulunan bürodan giriş izni almanız gerekiyor. Yunan vatandaşı değilseniz, kendi konsolosluğunuzdan tavsiye kağıdı ve Yunanistan Dışişleri bürolarından izin kağıdı almanız gerekiyor.

<p><strong>Özerk bir devlet yönetimi biçiminin bulunduğu Aynoroz'un asıl tanınma sebebiyse bu yarımadaya kadınların girmesinin yasak olması.</strong></p>

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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