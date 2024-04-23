Dünya üzerinde kadınların giremediği tek yer! 980 yıldır devam eden yasak

23 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:31

Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasında bulunan Aynoroz Adası'nda 980 yıldır devam eden yasak duyanları şaşkına çeviriyor. 1045 yılından beri tek bir kadının bile adım atmadığı adaya dişi hayvanların girişi bile mümkün değil.

KENDİLERİNİ DİNE ADADILAR

2 bin erkeğin yaşadığı Aynoroz'daki Athos Dağı'nda Yunanistan'da Rus Ortodoks rahipleri yaşıyor. Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti olan bu yere yalnızca deniz yoluyla ulaşım sağlanabiliyor. Burada yaşayan erkeler ise kendini dine ve adanmışlığa vermiş durumda. Keşişlik yolunda olan erkekler de adanmışlığı kazandıktan sonra kaybetmemek için adaya kadınların girmesini yasakladılar.

SADECE 100 KİŞİ GİREBİLİYOR

Bölgeye her gün sadece 100 kişi girebiliyor. Eğer gidiş sağlamak istiyorsanız Selanik'ten randevu ve pin kodu, sonrasında limanda bulunan bürodan giriş izni almanız gerekiyor. Yunan vatandaşı değilseniz, kendi konsolosluğunuzdan tavsiye kağıdı ve Yunanistan Dışişleri bürolarından izin kağıdı almanız gerekiyor.