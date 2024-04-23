Acil serviste eşek paniği!

23 Nisan 2024 18:46 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:47

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine emaneten bağlanan eşek yuları çözülünce acil servise kaçtı. O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

ACİL SERVİSTE PANİK

Edinilen bilgiye göre, 5-6 ay önce yaşanan olayda bir operasyon sonrası, bir şüpheliye ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı. Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi. Firari eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.