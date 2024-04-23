23 Nisan 2024 18:46 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:47
Acil serviste eşek paniği!
Yalova'da emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlanan ve yularından kurtulan eşek acil serviste görevlileri panikletti.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine emaneten bağlanan eşek yuları çözülünce acil servise kaçtı. O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.
ACİL SERVİSTE PANİK
Edinilen bilgiye göre, 5-6 ay önce yaşanan olayda bir operasyon sonrası, bir şüpheliye ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı. Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi. Firari eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı