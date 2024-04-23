Xiaomi gözünü yükseğe dikti! SU7 için yeni satış hedefi açıklandı

23 Nisan 2024 11:45 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:47

Xiaomi, ilk elektrikli otomobil modeli SU7'yi geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Standart, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç versiyonu bulunan araba, şirketin CEO'su Lei Jun'a göre beklenenden üç ile beş kat daha yüksek sipariş alarak Çinli devi bile şaşkına uğratmıştı.

Xiaomi Grubu Başkanı Lu Weibing, satış rakamlarıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz yıl Redmi'deki yöneticilik görevinden ayrılan ve Xiaomi Grubu'nun başına oturtulan Weibing, 2024 yılı bitmeden 100 bin adet SU7'yi teslim etmeyi planladıklarını aktardı.

SİPARİŞ SAYISI DA 70 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan Xiaomi CEO'su Lei Jun da SU7'ye yönelik kullanıcı talebinin ne durumda olduğunu anlamamızı sağlayan bilgiler verdi. Bir yatırımcı toplantısında konuşan Jun, elektrikli otomobilin şimdiden 70 bin kadar kesin sipariş aldığını ifade etti.

Xiaomi, SU7'yi 28 Mart'ta resmi olarak piyasaya sürdü ve sırasıyla 29 bin 900 dolar, 34 bin dolar ve 41 bin 500 dolar başlangıç fiyatlarıyla Standard, Pro ve Max olmak üzere üç versiyon sundu.

Şirket, modelin lansman etkinliğinde, özelleştirilmiş otomobilin standart ve Max versiyonlarının teslimatlarının nisan ayı sonunda, Pro versiyonunun ise mayıs ayı sonunda başlayacağını açıkladı.

ÇİN'DE BELİRLİ ŞEHİRLERDE SATILIYOR

Xiaomi SU7 şu anda Çin'in 29 şehrinde bulunuyor. Şirket yıl sonuna kadar listeye 40 yeni şehir eklemeyi planlıyor.