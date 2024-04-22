VASA-1: Microsoft'un deepfake video üreten yapay zeka uygulaması tanıtıldı

22 Nisan 2024 16:56 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:56

OpenAI'nın metinden video oluşturma uygulaması Sora, son kullanıcıya sunulmamasına rağmen yapay zeka sektöründe büyük ses getirmişti. Şimdi ise Microsoft, VASA-1 isimli dil modelini 'sadece tanıtarak' aynı etkiyi uyandırmış durumda.

VASA-1, bir kişinin görüntüsünün ve bir ses parçasının birleştirilerek, söz konusu kişiyi konuşturduğu bir video klibine dönüştürülebilmesini sağlayan dil modeli olarak ön plana çıkıyor. Yani basitçe özetlemek gerekirse, deepfake video üretiyor.

Üstelik VASA-1, görüntü ve sesi birleştirirken daha gerçekçi bir video ortaya çıkarmak için sesin ton ve temposundaki değişiklikleri inceliyor ve ardından konuşmaya uyacak şekilde yüz mimikleri de üretebiliyor. Böylece istediğiniz bir kişiye şarkı da söyletebiliyorsunuz.

MICROSOFT'TAN ARACIN KULLANIMINA DAİR UYARI GELDİ

Tüm bunların büyük bir süper bilgisayar yerine RTX 4090 kullanan bir masaüstü bilgisayarda yapılmış olması, bu tür bir yazılıma erişimi olan hemen herkesin üretken yapay zekayla kusursuz bir deepfake oluşturabileceği tehlikesini taşıyor.

Bunu raporlarında kabul edilen Microsoft araştırmacıları şu uyarıyı yaptı:

"Yanlış yönlendirmek veya kandırmak için kullanılan içerik oluşturmayı amaçlamıyoruz. Bununla birlikte, diğer ilgili içerik oluşturma teknikleri gibi yine de insanların kimliğine bürünmek amacıyla kötüye kullanılması muhtemeldir. Gerçek kişilere yönelik yanıltıcı veya zararlı içerikler oluşturmaya yönelik her türlü davranışa karşıyız ve sahtecilik tespitini geliştirmeye yönelik tekniğimizi uygulamakla ilgileniyoruz."

VASA-1 NASIL KULLANILIR?

VASA-1 şu an için sadece Microsoft'a özel olup, kullanıma sunulmadı. Şirket, teknolojinin sorumlu bir şekilde ve düzenlemelere uygun olarak kullanılacağından emin olana kadar demo, API, ürün, ek uygulama ayrıntıları veya ilgili herhangi bir teklif yayınlamayacağını açıkladı.