TOGG Kredileri ve faiz oranları 2024

Elektrikli otomobil sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanıyor ve TOGG, bu alanda öne çıkan markalardan biri haline geliyor. Bu gelişmelerle birlikte, TOGG için sunulan kredi ve faiz oranları da güncelleniyor. Peki, 2024 yılında geçerli TOGG kredileri ve faiz oranları neler? Yeni oranlar nasıl olacak? Detaylar haberimizde!

TOGG için sunulan kredi seçenekleri listesinin güncellenip gücellenmeyeceği merak ediliyor.

X platformunda yapılan paylaşıma göre, TOGG elektrikli otomobilleri için kredi çekmek daha da kolaylaşacak.

Güncel kredi seçenekleri ve faiz oranlarıyla ilgili detaylar şu şekilde:

0-1.600.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70’ine kadar ve 48 ay vade,

1.600.001 - 3.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50’sine kadar ve 36 ay vade,

3.000.001 - 4.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30’ununa kadar ve 24 ay vade,

4.000.001 - 5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20’sine kadar ve 12 ay vade.

Tablo güncellendiğinde, yeni kredi seçenekleri de paylaşılacaktır.