Tesla'nın kârı çakıldı! İlk çeyrekte yüzde 55 azaldı 

24 Nisan 2024 04:35 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 04:37

Tesla'nın bu yılın başındaki finansal performans raporu yayınlandı. Rapora göre, şirketin ilk çeyrek gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 21,3 milyar dolara indi. Tesla, geçen yılın ilk çeyreğinde 23,3 milyar dolar gelir kaydetmişti.

Rekabetin artması ve elektrikli araçlara olan ilginin azalmasıyla birlikte, elektrikli araç üreticisinin gelirleri, bu dönemde piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı.

Şirketin net kârı da, bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 55 düşüşle 1,1 milyar dolara geriledi. Tesla'nın net kârı, önceki yıl aynı çeyrekte 2,5 milyar dolar seviyesindeydi.

TESLA TÜM VERİLERİ PAYLAŞTI

Tesla, 2024'ün ilk çeyreğinde dünya çapında 433 bin 371 otomobilin üretimini yaparken, 386 bin 810 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 2, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 9 azaldı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, birçok otomobil üreticisinin elektrikli araçlar yerine hibritlere öncelik vermesi nedeniyle küresel elektrikli araç satışında düşüş yaşandığı belirtildi.

Şirketin yapay zeka altyapısı, üretim kapasitesi, şarj ağı ile yeni ürün altyapısı dahil olmak üzere ilk çeyrekte 2,8 milyar dolarlık sermaye harcamasıyla gelecek büyümesine yönelik yatırım yaptığı belirtilem açıklamada, yakın zamanda operasyonel verimliliği artırmak için ise maliyet düşürme çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Nihayetinde yeni ve daha uygun fiyatlı ürünler sunmak için mevcut fabrikalardan ve üretim hatlarından faydalanmak da dahil karlı büyümeye odaklanıyoruz." denildi.