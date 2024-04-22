Tesla'dan yürekleri ağza getiren hata! Bir gecede 1 milyona yakın zam geldi, gerçek sonra anlaşıldı

22 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:07

Bu kez zam yok... Tesla Model Y Türkiye fiyatına milyonluk indirim

Bu kez zam yok... Tesla Model Y Türkiye fiyatına milyonluk indirim

Tesla, yüzde 10 ÖTV dilimine girerek fiyatı yaklaşık 1 milyon Türk Lirası düşen Model Y aracıyla ilgili sosyal medyada dolaşan ve kafa karışıklığı uyandıran haberlere açıklık getirdi. Araca bir gecede 815 bin TL zam geldiğine dair iddiaları yalanladı.

Model Y'nin arkadan çekişli, 415 kilometre menzil sunan ve 7,5 saniyede 0-100 km/s hızlanıp 217 km/s azami hız değerine sahip olan en düşük versiyonu 1 milyon 791 bin 451 TL'ye düşmüştü.

Aracın motor gücünün 160 kWh seviyesini geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasıyla gerçekleşen bu indirim, iddialara göre bir gecede toz duman olmuştu. Fiyatın 814 bin 296 TL zamlanarak 2 milyon 605 bin 747 TL'ye çıktığı öne sürülüyordu ancak Tesla bunun doğru olmadığını belirtti.

SİSTEMSEL BİR HATA MEYDANA GELDİ

Tesla Türkiye ekibiyle görüşen gazeteci Emre Özpeynirci, Model Y fiyatında herhangi bir değişiklik olmadığını ve sistemdeki bir hata yüzünden fiyatın yanlış gösterildiğini belirtti, şirketin sorunu düzeltmeye çalıştığının da bilgisini paylaştı.

TESLA MODEL Y FİYATI NE KADAR?

Tesla Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre, firmanın ülkemizde sattığı tek elektrikli aracı Model Y üç farklı paketle birlikte satın alınabiliyor. En düşük pakette yukarıda temel özelliklerini yazdığımız versiyon bulunuyor. Buna ek olarak;