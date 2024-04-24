Tasarımcısı Türk çıktı! Mercedes'in yeni konsept otomobili için geri sayım

24 Nisan 2024 12:32 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:32

Yarı Alman yarı Çinli marka olan ve Mercedes'in çatısı altında faaliyet gösteren Smart'ın yeni konsepti, Pekin Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımı öncesinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kapılarını açmasına 24 saatten az bir zaman kalan Pekin Otomobil Fuarı, pek çok markanın yeni ürünlerinin otomobil meraklılarıyla buluştuğu bir yer alacak. Bunlar arasında Smart da bulunacak. Tarihin en büyük Smart modeli olan "Concept #5" aracını da burada göreceğiz.

TASARIMDA LEVENT TUNA'NIN İMZASI VAR

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından aktarıldığı kadarıyla Smart Concept #5'in dış tasarımı, Mercedes'in tasarım stüdyosunda çalışan Levent Tuna'ya ait çıktı.

Levent Tuna daha önce Ford tarihinin en iddialı projelerinden bir tanesi olan ve ilk kez tamamen elektrikli altyapı üzerine inşa edilen "Elektrikli SuperVan" aracının da tasarımına imza atmıştı. 10 yıldır Ford'da çalışan Tuna, 2023'ün başında Mercedes'e transfer olmuştu.

SMART CONCEPT #5 ÖZELLİKLERİ

4.600 mm uzunluğu ile Smart tarihinin en uzun modeli olacak Concept #5 isminden de anlaşılacağı gibi bir konseptten ibaret. Ancak iyi haber şu ki 2024'ün ikinci yarısında üretim versiyonuyla karşımıza çıkacak.

100 kWh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olan Concept #5, yüzde 10'dan yüzde 80 şarj oranına 15 dakika içinde çıkabiliyor. Çift elektrikli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor ve 500 kilometrelik menzil kapasitesi sunuyor. Araç içi bilgi eğlence sistemine de önem veren Smart, iki büyük ekran sunuyor.