Tamamen yerli üretim silah Gen3 görücüye çıktı!

22 Nisan 2024 11:00 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:04

Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük silah üreticilerinden Sarsılmaz, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli ödüller kazanan tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen tabanca serisi SAR9 ailesinin en yeni ve ileri teknolojiye sahip jenerasyonu olan Gen3’ü piyasaya sundu.

Bir ordunun ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip olan Sarsılmaz, SAR9 Gen3 polimer gövde, paslanmaz kaset, yüksek alaşımlı çelik namlu ve kapak uzmanlığını en ileri düzeyde bir araya getiriyor.

802DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Tetik emniyeti, yarı kurulu sistem ve gövde emniyetini bir araya getiren geniş güvenlik özelliklerini SAR9 Gen3’te daha da ileri seviyeye taşıyor. Üst düzey kontrol sağlayan 18 derecelik kavrama açısı ve kurmayı destekleyen üst kapak Gen3’ün zorlu şartlarda bile en rahat şekilde kullanımını sağlayan özellikleri arasında yer alıyor. SAR9 Gen3, ayrıca gelişmiş fonksiyonlara sahip reddot opsiyonunu uyumlu mekanik nişan hattı ile zenginleştirmiş bulunuyor.

Yıllık 440 bin tabanca, 120 bin piyade ve makineli tüfek üretim kapasitesi bulunan firma, sahip olduğu bu kapasiteyle Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alıyor. Tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen Sarsılmaz silah sistemleri, 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.