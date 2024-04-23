Supercell'in yeni oyunu Squad Busters 2024 yazında yayınlanabilir

23 Nisan 2024 01:03 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 01:08

Supercell'in merakla beklenen yeni oyunu Squad Busters, oyuncuları kaynakları kullanarak farklı karakterleri savaşa gönderdikleri eğlenceli bir oyuna davet ediyor. Beta sürümünün Kanada'daki Android kullanıcılarına yayınlanmasının ardından, oyuncular "Squad Busters oyunu ne zaman çıkacak?" sorusunu sormaya başladı. Detaylar haberimizde!

Supercell'in yeni oyunu Squad Busters için henüz resmi bir çıkış tarihi belirlenmedi.

İlk duyurulduğunda 31 Ocak olarak açıklanan oyun için hala bir duyuru yapılmadı.

Ancak, oyunun Kanada'da sadece Android cihazlara özel beta sürümünün yayınlanmasının ardından, Squad Busters'ın yaz aylarında yayınlanabileceği düşünülüyor.

Squad Busters, yıllar sonra Supercell'in yayınladığı ilk oyun olacak.

Şirket, önceki başarılı projeleriyle tanınıyor ve Brawl Stars, Clash of Clans ve Hay Day gibi popüler oyunların yapımcısı konumunda.

Squad Busters'ın da bu ünlü oyunlar arasında yer alması bekleniyor.