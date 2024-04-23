Spotify güncel abone sayısını açıkladı: Beklentilerin altında kaldı

23 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:45

Apple Müzik, Tidal, Deezer gibi platformların bulunduğu dijital müzik pazarındaki büyük oyunculardan Spotify, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal durum raporunu yayınladı. Bu rapor, şirketin güncel abone ve kullanıcı sayısını da ortaya çıkardı.

Sık sık Apple'ı Avrupa'ya şikayet eden ve bu şikayetlerinde başarılı da olup iPhone üreticisinin yüklü miktarda ceza almasına yol açan Spotify, ücretli abone sayısında 250 milyona çok yaklaşsa da aylık aktif kullanıcı sayısı analistlerin beklentilerinin altında kaldı.

SPOTIFY PREMIUM ABONE SAYISI YÜZDE 14 ARTTI

2024'ün ilk çeyreğinde Spotify Premium abone sayısı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 14 artarak 239 milyon olarak ölçüldü. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 615 milyon olarak gerçekleşti, analistler ise daha yüksek bir rakam beklentisindeydiler.

Premium abone sayısı ile aylık aktif kullanıcı sayısı arasında 2 kattan fazla bir fark var. Bunun sebebi, bir hesabı "Aile" veya "Duo" gibi paketler aracılığıyla birden fazla kişi kullanabiliyor. Örneğin Spotify, Aile Premium için ödenen fiyatı kazanıyor ama aynı hesapla 6 kişi müzik dinleyebiliyor.

GELİRLER BEKLENTİLERİ AŞTI

Gelirini yıldan yılda yüzde 20 oranında artırarak 3,6 milyar euroya çıkaran Spotify, 168 milyon euro kar açıklayarak analistlerin 156 milyon euro beklentisinin üstüne çıkmayı başardı. Son olarak brüt kar marjının ise yüzde 27,6'ya ulaştığı bildirildi.

Merak edenler için Spotify Premium paketleri ve fiyat listesi şöyle: