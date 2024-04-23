Samsung'un anavatanı Güney Kore'den Apple'ı üzecek iPhone kararı!

23 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:20

Güney Kore ordusunun, güvenlik sorunları nedeniyle Apple'ın iPhone akıllı telefonları kapsamlı bir şekilde yasaklamayı düşündüğü iddia edildi. Bu adımın ordu, donanma ve hava kuvvetleri karargâhları tarafından yapılan ortak toplantılarda görüşüldüğü bildirildi.

Uygulanması halinde iPhone'lar tüm askeri karargâhlarda ve bağlı alt birimlerde yasaklanacak. Buna karşın Android telefonlar, özellikle de ülkenin en büyük yerli üreticilerinden Samsung'un telefonları normal bir şekilde kullanılmaya devam edilebilecek.

Not: Apple’ın satışlarına yasak getirilmesi söz konusu değil. İddialar, yalnızca Güney Kore ordusu mensuplarına iPhone kullanmalarının yasaklanacağını öne sürüyor.

AMAÇ: GİZLİ BİLGİ SIZINTISINI ÖNLEMEK

Yerel basında çıkan haberlere göre, yasak kararı, hassas bilgilerin ses kayıtları yoluyla dışarıya sızma potansiyeline ilişkin endişelerden kaynaklanıyor. Yasağın tüm alt birimlere yayılması için incelemenin devam ettiği de belirtiliyor.

Bununla birlikte, yalnızca karargâhtaki askeri personel sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Eğer yasak tüm birimlere yayılırsa, yaklaşık 500 bin askeri personelin resmi iletişimlerinde iPhone akıllı telefonları kullanamayacakları anlamına geliyor.

SEBEP, SANILDIĞI GİBİ DEĞİL

Yasak kararının arkasında duran sebep, zannedilenin aksine iPhone'larda herhangi bir güvenlik sorunu olması değil. Güney Kore ordusu, askeri personellerin akıllı telefonlarında bulundurmaları gereken özel bir mobil cihaz yönetimi uygulamasına sahip ve bu uygulama telefona bazı kısıtlamalar koyuyor.

Etkinleştirildiğinde cihazın kamera, Wi-Fi, mikrofon ve internet paylaşımı gibi birçok özelliği kısıtlanıyor. Ancak kamera haricinde Apple, üçüncü taraf uygulamaların iPhone'un yerel özelliklerini kontrol etmesine (açıp kapatmak gibi) müsaade etmiyor. Bu nedenle uygulama iPhone'un USB, mikrofon, internet paylaşımı gibi özelliklerini kısıtlayamıyor.

Android ise iPhone'un aksine daha açık bir platform olduğundan ordu için problem teşkil etmiyor. Öte yandan iPhone yasağının deneme amaçlı olduğu ve önümüzdeki birkaç ay içinde daha geniş bir uygulamanın beklendiği da bildiriliyor.

ÇİN DE IPHONE'U YASAKLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Çin hükümeti de devlet kurumlarında çalışanların iPhone kullanmalarını yasaklamıştı. Bu gelişmenin ardından Apple'ın piyasa değeri iki gün içinde yaklaşık 200 milyar dolar azalmıştı.