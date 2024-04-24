Otomobil devi, akıllı telefon pazarına 'Polestar Phone' ile girdi

24 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:40

Otomobil devi Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, ilk akıllı telefon modelini duyurdu. Çin'de gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğinde görücüye çıkarılan Polestar Phone, bir başka cep telefonu üreticisi Meizu ile yapılan iş birliğiyle geliştirildi.

Polestar Phone, beklendiği üzere markanın otomobillerinde kullandığı tasarımdan ilham almakta. Yalnızca "Polestar Beyazı" adı verilen bir renk seçeneğiyle kullanıcılarını bekleyen mobil cihaz, teknik özellikleri açısından tam anlamıyla bir amiral gemisi olduğununu doğruluyor.

POLESTAR PHONE ÖZELLİKLERİ NELER?

Polestar Phone, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor. Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra gibi üst seviye akıllı telefonlarda da gördüğümüz bu model, şu an için Android ekosistemindeki en güçlü işlemcilerden bir tanesi olarak kabul ediliyor.

BOE tarafından üretilen ve 1.850 nit maksimum parlaklık kapasitesine sahip 6,79 inç ekranıyla kutudan çıkan Polestar telefonu, 1369 x 3192 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ek olarak parmak izi okuyucusunun ekranın içine gömülü olduğunu da belirtelim.

1 TB DEPOLAMA VE ÜÇLÜ KAMERA

16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar yerleşik depolama alanıyla tercih edilebilen seçenek, arka tarafına baktığımızda üçlü kamera sistemi ile bizleri karşılıyor. Burada 50 Megapiksel ana kamera + 13 Megapiksel ultra geniş açı sensörü + 10 Megapiksel telefoto kamerası bulunuyor.

SU VE TOZA KARŞI DAYANIKLILIK SUNUYOR

Su ve toza karşı dayanıklılığını IP68 sertifikasıyla kanıtlayan Polestar Phone, 164,98 x 74,42 x 7,98 mm ölçülerinde ve 214 gram ağırlığında olup teknik özellikleri Meizu 21 Pro ile aynı. Şu anda Çin pazarına özel olarak çıkan cep telefonu Polestar'ın kendi uygulaması üzerinden sipariş verilebiliyor.

POLESTAR ARABALARA DİJİTAL ANAHTAR OLACAK

Polestar Phone'un en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de şirketin arabalarıyla entegrasyon kurabilmesi oluyor. Şu an için sadece Polestar 4 ile çalışabiliyor ve sahip olduğu UWB çipi sayesinde dijital anahtar olarak kullanılabiliyor.

POLESTAR PHONE FİYATI NE KADAR?

Polestar Telefon, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip tek bir seçenekle beraber 1020 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Çin dışındaki ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı açıklanmadı.