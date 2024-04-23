Microsoft Edge internet geçmişini silmeyi çocuk oyuncağı haline getirdi

23 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:12

Yazılım devi Microsoft, internet tarayıcısı Microsoft Edge'nin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ara sıra birkaç iyileştirme yapılıyor. Bunlar arasında son olarak gelen 'Circle to Copilot' adı verilen yapay zeka destekli arama özelliği çok faydalı bulunmuştu. Şirket şimdi de tarama geçmişini silmeyi kolaylaştıracak bir adım attı.

MICROSOFT EDGE'DE GEÇMİŞ SİLMEK ARTIK ÇOK KOLAY

X'te (eski adıyla Twitter) "Leopeva64" isimli bir kullanıcının paylaşımına göre, Microsoft Edge'nin yenilenen 'Sekme Eylemleri' menüsünde bulunan 'son zamanlarda kapatılanlar' bölümüne girdiğinizde, tarama geçmişinizdeki bazı öğeleri silme seçenekleri karşınıza çıkıyor.

Bildiğiniz gibi bu tür özelliklere şu anda Edge'nin kararlı sürümünde erişilemiyor. Kararlı sürümde, 'son zamanlarda kapatılanlar' bölümüne tıkladığınızda, geçmişinizi silmek için bir çöp kutusu simgesi bulacağınız "Geçmiş" merkezine yönlendiriliyorsunuz.

Ancak simgeyi tıklattığınızda, doğrudan oradan silmek yerine son saatten, son günden, geçen haftadan veya özel bir zaman aralığından geçmişinizi silebileceğiniz Ayarlar menüsü sizi karşılıyor.

Microsoft Edge'in bir numaralı rakibi Google Chrome, yakın zamanda son 15 dakikaya ait tarama geçmişinizi silme seçeneğini tanıttı. Özelliğin kendisi ilk olarak aylar önce Chrome Canary uygulamasında test edildi, ancak Android sürümü için daha uzun süredir kullanılıyor.