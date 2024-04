İşten atılan Google çalışanı konuştu, firmanın İsrail ile ilişkisini ifşa etti

22 Nisan 2024 10:39 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:39

Google'ın İsrail ile imzaladığı, İsrail'in ordusuna gelişmiş yapay zeka (YZ) ve bulut teknolojisi hizmetleri sağlanmasını kapsayan 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi'ni proteste eden firma çalışanları geçen hafta işten çıkarılmış bir kısmı da gözaltına alınmıştı.

Google'ın New York ve Kaliforniya'daki ofislerinde oturma eylemi düzenleyen ve Google'a "Nimbus Projesi'ni durdur" çağrısı yapan 28 çalışan işten atıldı. Bir şirket yetkilisi de bu tür eylemlere izin vermeyeceklerini belirterek, eylemlerin devamı halinde iş akdinin feshi de dahil olmak üzere çeşitli önlemler almaya devam edeceklerine dair işçileri uyardı.

O protestolara katılan ve kovulan çalışanlardan bir tanesi olan "Zelda", "Dünya Sosyalist Web Sitesi" isimli siteye konuştu. New York'ta gözaltına alınan Zelda, soykırım karşıtı protestolarda neler yaşandığını ve Google'ın İsrail ile iş ortaklığına dair bildiği şeyleri birer birer anlattı.

"10 SAAT BOYUNCA ORADA DURDUK"

Zelda, 16 Nisan Salı günü Google'ın Kaliforniya'nın Sunnyvale ilçesindeki ve New York'taki ofislerinde çalışan işçilerin, yerel saatle 09.00'da oturma eylemine başladıklarını ve saat 11.55'te oturma eylemini duyurduklarını belirtti.

"İşçi konuşmaları yaptık, Refaat Alareer’in "Ölmem Gerekirse" şiiri de dahil olmak üzere bazı şiirler okuduk" bilgisini aktaran Zelda, ilk bir saat içinde oldukça sakin bir süreç geçirdiklerini ancak kalabalığın zaman geçtikçe büyüdüğünü ve siyonistlerden oluşan bir grubun da toplanmaya başladığını söyledi.

"GÜVENLİKTEN UYARI ALDIK"

Oturma eylemine katılan herkesin Google çalışanı olduğunu ifade eden çalışan, bir noktada güvenliğin "Bu kadarı yeterli. Artık gitmeniz gerekiyor" şeklinde uyarmaya başladığını ve kendilerinin de Nimbus Projesi iptal edilene kadar orayı terk etmeyeceklerini güvenliğe söylediklerini ekledi:

"Aslında güvenliğin bize elini sürmesine izin verilmiyordu, dolayısıyla bizi uzaklaştırmalarının bir yolu yoktu. Ve öyle bir noktaya gelindi ki kolluk kuvvetlerine haber verildiğini söylediler. 10 saat boyunca oradaydık. Google’ın Sunnyvale ve New York City'deki ofislerinde tutuklamalar aynı zamanda gerçekleşmiş gibi görünüyor. NYC’de proje iptal edilene kadar ayağa kalkmayacak olan bizler temelde sadece ofiste takılıyorduk. Buraya gelen destekçi işçilerle iletişim kuruyorduk. Onları her zaman misilleme potansiyeli olduğu konusunda uyarıyorduk.

"POLİS TUTUKLANMAMIZIN CANLI YAYINLANMASINI İSTEMEDİ"

New York polisinin yerel saatle 21.45'te kendilerini almaya geldiğini sözlerine ekleyen Zelda, polisin ekip aracını Google'ın ofisinin garajına park ettiğini, bunun nedeninin ise "Sunnyvale’de olduğu gibi Google çalışanlarının tutuklanmasının canlı olarak yayınlanmasını istememeleri" olduğunu belirtti:

"Arkadaşlarımızın bizim için getirdiği yiyecekleri yemeyi henüz bitirmiştik, New York polisi saat 21.45 civarlarında geldi. Oldukça şaşırmıştık çünkü dışarıdaki arkadaşlarımız bize bunu haber vermemişti. Üç saat boyunca New York polisinin beceriksizliği ile uğraştık ve sonunda serbest bırakıldık. Dışarıda bizi çok destekleyen bir hapishane destek grubu vardı. Birçok insanın bize destek için bir araya geldiğini görmek çok güçlüydü."

NIMBUS PROJESİNDEN YENİ HABERDAR OLMUŞ

Zelda, Google ve Amazon ile İsrail hükümeti arasında imzalanan Nimbus Projesi'nin, İsrail ordusuna bulut bilişim ve yüz tanıma, duygu tanıma, izleme vb. imkanlar sağlayan yapay zeka teknolojisini sunmak amacı taşıdığını dile getirdi ve şunları ekledi:

"Bu kampanya 2021'de başlatıldığında, "No Tech for Apartheid / Apartheid için Teknoloji Yok" adı, bu yapay zekanın Filistinlileri gözetlemek için kullanacağı bariz kullanımdan geliyordu. Yaklaşık altı ay önce "Nimbus Projesi"nden haberdar oldum ve No Tech for Apartheid'in çalışmalarını öğrendiğimde hemen olaya dahil oldum.

Google’ın İsrail İşgal Güçleri (IOF) ile olan bağlarına gelince, uzun süredir IOF’nin sözleşme görüşmelerinin bir parçası olduğunu biliyorduk. Sözleşmenin askeri niteliği konusunda Google tarafından çok fazla iletişimsizlik (hayır, kasıtlı yalan söyleme ve şeffaflık eksikliği) vardı. Calcalist, İsrail ordusunun araya girdiğini ve ordu için gerekli bulut bilişime sahip olmadıkları için Oracle ile çalışmak istemediklerini bildirdi. Google’a gittiklerinde, mesajlarını değiştirdikleri konusunda çok endişeliydim. Açıkçası IOF, askeri bulut yetenekleri nedeniyle sözleşmeyi Oracle’dan Google’a yönlendirmişti."

"YENİ ANLAŞMALAR DA YAPILIYOR"

"Geçen cuma Time dergisinden İsrail Savunma Bakanlığı ile yeni anlaşmaların görüşüldüğünü öğrendik. İsrail Savunma Bakanlığı’nın bulut mimarisini oluşturmaktan bahsediyorlardı. Time dergisinin raporuna dayandığı bu dahili belgede bile bundan çok dikkatli bir şekilde bahsedilmişti. 'Bunu kurumsal kanalda değil, başka bir yerde takip edelim' dediklerinden oldukça eminim. Google’da gördüğümüz pek çok şey gibi bu da çok gizli kapaklı. Bunlar sadece birkaç hafta önce mart ayında, Filistin halkına karşı yapıldığını gördüğümüz tüm zulümler karşısında tartışılan anlaşmalardı.

Bu, aylardır bu eylemi planlayan bizlerde çok daha fazla inanç uyandırdı. Çünkü sözcülerinin aksi yöndeki birçok açıklamasına rağmen Google’ın İsrail ordusuyla görüştüğünü teyit ettik. Ve daha geçen hafta Google ABD Savunma Bakanlığı ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sadece birkaç yıl önce işçilerin muhalefetine ve halen inşa etmekte olduğumuz ağın kurulmasına neden olan Google'ın giderek artan bir şekilde militarizasyona yöneldiğini görüyoruz."