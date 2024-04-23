iPhone'da yapay zekaya adım adım: Apple Fransız şirketi satın aldı

23 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:45

iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 gibi yeni işletim sistemlerini tanıtmaya hazırlanan Apple, şimdiye kadar ortalıkta dolaşan sayısız iddiaya göre yapay zeka konusunda büyük bir atılım yapacak. Teknoloji devi, Fransa merkezli Datakalab şirketini bünyesine kattı.

Kendisini "cihaz üzerinde çalışan düşük güç, çalışma zamanı açısından verimli ve derin öğrenme algoritmaları konusunda uzman" olarak tanımlayan Datakalab, aynı zamanda yapay zeka ve computer vision yani bilgisayar görüşü konularında da uzmanlığı bulunuyor.

APPLE, DATAKALAB ŞİRKETİNİ SATIN ALDI

Şirketin artık kullanılamayan web sitesinden bir not:

"Datakalab, kamusal alandaki akışları ölçmek için bilgisayarlı görüntü analiz algoritmaları geliştiren bir Fransız teknoloji şirketidir. Görüntüler anında 100 ms'de yerel olarak işlenen anonimleştirilmiş istatistiksel verilere dönüştürülür."

Ayrıca altyapısında hiçbir görseli veya veriyi saklamadığını da özellikle vurgulayan Datakalab, ürünlerini "Privacy by Design" (Tasarım Gereği Gizlilik) yaklaşımına göre ürettiğini belirtiyor. Yalnızca istatistiksel verileri tuttuğunun da altını çiziyor.

KOVİD SALGINININ BAŞLANGICINDA ETKİLİ OLMUŞTU

Her ne kadar ismini yeni duymuş olsak ve Apple sayesinde de daha fazla duyacak olsak da Datakalab Fransa'da önemli bir şirket. Kovid salgını ilk başladığında hükümetle iş birliği yaparak Paris'teki ulaşım sistemlerine insanların maske takıp takmadığını denetleyen bir yapay zeka sistemi yerleştirmişlerdi.

Yapay zeka sıkıştırma ve görüntü teknolojisiyle ilgili çok sayıda patente de sahip olan Datakalab, halihazırda 10 ile 20 kişilik bir ekipten oluşuyor. Şirketin iki kurucusunun Apple'a katılmayı reddettiği, onun dışındaki bütün çalışanların ise iPhone üreticisiyle yoluna devam edeceği belirtildi.

İki şirket arasında aralık ayında tamamlanan anlaşma bu ay Avrupa Komisyonu'na bildirildi.