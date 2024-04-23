İnsanlığın en uzak uzay aracı Voyager 1, aylar sonra ilk kez veri gönderdi

23 Nisan 2024 16:20 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:22

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Voyager 1" uzay aracı, aylar sonra yeniden Dünya'daki yer kontrolüyle "anlaşılır bir şekilde" iletişim kurmaya başladı.

20 Nisan Cumartesi günü, insanlığın en eski ve en uzakta bulunan uzay aracı olma özelliğini taşıyan Voyager 1'in 5 aydan beri ilk kez yer kontrolüne sağlık durumuyla ilgili bilgi gönderdiği belirtildi.

Bununla birlikte hâlâ "geçerli bilimsel veriler" gönderme kabiliyetini kazanabilmiş değil ancak artık yerleşik mühendislik sistemlerinin sağlığı ve çalışma durumu hakkında işe yarar verileri Dünya'ya iletebilecek durumda olduğu ifade ediliyor.

Voyager 1, 1977 yılında fırlatılmasından 35 yıl sonra Güneş sistemini terk edip yıldızlararası uzay yolculuğu yapan ilk insan yapımı nesne olmuştu. Altı yıl sonra 2018'de kardeşi Voyager 2 sahneye çıktı ve neyse ki bu araç hâlâ çalışır durumda ve Dünya ile iyi iletişim kurabiliyor.

NASA, VOYAGER 1'İ 'DÜRTMÜŞTÜ'

Mart ayında NASA'nın Voyager 1 işletim ekibi, uzay aracına "dürtme" olarak adlandırılan bir uyarı gönderdiler ve cevap almayı başardılar.

Gelen sinyaller incelendiğinde bilim insanları ve mühendisler, aksaklığın uçuş veri sistemi belleğinin yaklaşık yüzde 3'ünü temsil eden tek bir çipte bulunan bozuk koddan kaynaklandığını anladı. Bu kodun kaybı Voyager 1'in bilim ve mühendislik verilerini kullanılamaz hale getirdi.

46 yaşındaki Voyager 1 şu anda Dünya'dan yaklaşık 24 milyar kilometre uzaklıkta duruyor.