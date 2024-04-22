İlk üç şaşırtmadı! En çok IMEI kaydı yapılan telefon markaları belli oldu

22 Nisan 2024 12:40 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:55

Türkiye'de IMEI kayıt oranlarında yaşanan önemli artış, BTK'nın raporuna göre son bir yılda dikkat çekici bir ivme kazandı. Akıllı telefonlar ve diğer cihazlar arasında kaydedilen sayılar incelendiğinde, Samsung ve Apple'ın öne çıktığı görülüyor. Türkiye'nin yerli markalarından Reeder'ın da kayıtlı cihaz sayısında önemli bir artış olduğu belirtiliyor.

KAYIT ORANLARINDA YÜZDE 25 ARTIŞ

Dünya'nın BTK'nın raporundan aktardığı bilgiye göre 12 ay boyunca Türkiye’de 12 milyon 53 bini cep telefonu, 3 milyon 248 bini de diğer cihaz olmak üzere toplam 15 milyon 301 bin cihazın IMEI kaydı gerçekleştirildi. Bir önceki yıla kıyasla IMEI kayıt oranında yüzde 25 artış yaşandı.

2021 yılında 10 milyon 845 bini akıllı telefon, 3 milyon 263 bini diğer cihazlar olmak üzere toplam 14 milyonun biraz üzerinde akıllı cihaz kaydı gerçekleştirildi. 2022 yılında bu oran 10 milyonun altına gerileyerek 9 milyon 581 bin adet seviyesindeydi, aynı yıl kaydı gerçekleştirilen diğer cihazların sayısı ise 3 milyon 710 bin adetti.

APPLE VE SAMSUNG ZİRVEDE

IMEI kaydı yapılan cihazların 3 bin 639 kadarını Samsung oluşturuyor. Apple 3 bin 181 adet cihazla peşinden gelirken, Xiaomi'nin alt markası Redmi de 1832 adetle üçüncü sırada bulunuyor. Diğer markaların oranları şöyle:

Vivo: 583

Tecno: 627

Reeder: 464

Omix: 142

TCL: 134

Realme: 498

Infinix: 132

Öte yandan Türkiye’nin yerli markalarından Reeder'ın 2023 yılında kaydını yaptırdığı cihaz sayısı 464 bin olarak gerçekleşti.