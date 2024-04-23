Güvenlik açıklarını kapatıyor: Samsung, yeni güncellemenin dağıtımını hızlandırdı

23 Nisan 2024 17:01 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:01

Samsung, akıllı telefonlarında tespit edilen yazılım bazlı güvenlik açıklarını kapattığı "Security Update" yani "Güvenlik Güncellemesi" sürümlerini yayınlamaya devam ediyor.

Düzenli olarak her ay Android akıllı telefon kullanıcılarına sunulan bu güncellemeler, cihazda o güne kadar tespit edilmiş olan ve kullanıcıların kişisel verilerini risk altında bırakan hataları gidermeyi vaat ediyor.

Son olarak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Nisan 2024 dönemini kapsayan yeni güncellemeyi piyasaya sürdü. Nisan ayı başından bu yana birçok Galaxy akıllı telefon ve tablet modeline sunulan yazılım, dün itibarıyla orta seviye iki modelde daha kendisini göstermeye başladı.

SAMSUNG, NİSAN 2024 YAMASINI YAYINLADI

SamMobile tarafından aktarılan verilere göre, Nisan 2024 güncellemesini premium sınıf akıllı telefonlarına getiren Samsung'un bu seferki durağı Galaxy A serisi oldu. Bu kapsamda A54 ve A34 modelleri aşağıdaki donanım yazılımı sürümleriyle güncellemeyi aldılar.

Galaxy A34

- Filipinler: A346EXXS6BXD6

- Afganistan, Mısır, Irak, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, BAE ve Tunus: A346EXXS6BXD7

- İsrail, Kenya, Lübnan, Fas, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye: A346EXXS6BXD9

Galaxy A54

- Arjantin, Bangladeş, Bolivya, Şili, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Hindistan, Malezya, Meksika, Nepal, Panama, Paraguay, Peru, Tayland, Filipinler, Uruguay ve Vietnam: A546EXXS7BXD1

- Şili ve Tayland: A546EXXS7BXD4

GÜNCELLEMEYİ ALAN DİĞER MODELLER

Bu iki modele ek olarak Samsung, Nisan 2024 güvenlik güncellemesini bazı akıllı telefonlarına da getirdi:

Galaxy S24

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Note 20

Galaxy S21

Galaxy Tab S7

Galaxy A52s

Galaxy A53

Galaxy Tab S9

GÜNCELLEMENİN DAĞITIMI SÜRÜYOR

Samsung, Nisan 2024 güvenlik güncellemesinin dağıtımına devam ediyor. Haberde yer alan akıllı telefonlar, şimdiye kadar güncellemeyi alan modellerden oluşuyor. Bununla birlikte de her ülkede aynı anda yayınlanmadığından henüz size gelmemiş olabilir.