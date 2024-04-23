Güvenlik açıklarını kapatıyor: Samsung, yeni güncellemenin dağıtımını hızlandırdı
Samsung, Nisan 2024 dönemine özel güvenlik güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, Galaxy A serisi telefonlarını da kapsayarak çeşitli ülkelerde dağıtılmaya başlandı.
Samsung, akıllı telefonlarında tespit edilen yazılım bazlı güvenlik açıklarını kapattığı "Security Update" yani "Güvenlik Güncellemesi" sürümlerini yayınlamaya devam ediyor.
Düzenli olarak her ay Android akıllı telefon kullanıcılarına sunulan bu güncellemeler, cihazda o güne kadar tespit edilmiş olan ve kullanıcıların kişisel verilerini risk altında bırakan hataları gidermeyi vaat ediyor.
Son olarak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Nisan 2024 dönemini kapsayan yeni güncellemeyi piyasaya sürdü. Nisan ayı başından bu yana birçok Galaxy akıllı telefon ve tablet modeline sunulan yazılım, dün itibarıyla orta seviye iki modelde daha kendisini göstermeye başladı.
SAMSUNG, NİSAN 2024 YAMASINI YAYINLADI
SamMobile tarafından aktarılan verilere göre, Nisan 2024 güncellemesini premium sınıf akıllı telefonlarına getiren Samsung'un bu seferki durağı Galaxy A serisi oldu. Bu kapsamda A54 ve A34 modelleri aşağıdaki donanım yazılımı sürümleriyle güncellemeyi aldılar.
Galaxy A34
- Filipinler: A346EXXS6BXD6
- Afganistan, Mısır, Irak, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, BAE ve Tunus: A346EXXS6BXD7
- İsrail, Kenya, Lübnan, Fas, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye: A346EXXS6BXD9
Galaxy A54
- Arjantin, Bangladeş, Bolivya, Şili, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Hindistan, Malezya, Meksika, Nepal, Panama, Paraguay, Peru, Tayland, Filipinler, Uruguay ve Vietnam: A546EXXS7BXD1
- Şili ve Tayland: A546EXXS7BXD4
GÜNCELLEMEYİ ALAN DİĞER MODELLER
Bu iki modele ek olarak Samsung, Nisan 2024 güvenlik güncellemesini bazı akıllı telefonlarına da getirdi:
- Galaxy S24
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Note 20
- Galaxy S21
- Galaxy Tab S7
- Galaxy A52s
- Galaxy A53
- Galaxy Tab S9
GÜNCELLEMENİN DAĞITIMI SÜRÜYOR
Samsung, Nisan 2024 güvenlik güncellemesinin dağıtımına devam ediyor. Haberde yer alan akıllı telefonlar, şimdiye kadar güncellemeyi alan modellerden oluşuyor. Bununla birlikte de her ülkede aynı anda yayınlanmadığından henüz size gelmemiş olabilir.