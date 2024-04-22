Google Gemini'ye yeni özellik: 'Hey Gemini, Sezen Aksu çal'

22 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:49

Teknoloji devi Google'ın yapay zeka sohbet robotu Gemini, yakında kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir özelliğe daha kavuşacak. Dijital müzik servisleri ile (Spotify, Apple Müzik vs.) entegre olabilecek ve böylelikle istediğiniz şarkıyı açmasını sesli şekilde söyleyebileceksiniz.

Edinilen bilgilere göre Gemini için geliştirilen yeni sürümde bir 'Müzik' ayarı yer alıyor. Bu seçenekle kullanıcıların direkt olarak Gemini vasıtasıyla müzik çalabilecekleri bir dijital müzik uygulamasını belirlemeleri isteniyor.

GOOGLE GEMINI, MÜZİK SERVİSLERİYLE HABERLEŞECEK

Hangi müzik uygulamalarının desteklendiği tam olarak belli olmasa da Spotify, YouTube Müzik, Apple Müzik gibi en çok kullanılan servisler mutlaka olacaktır.

Kullanıcı seçim yaptıktan sonra Gemini'ye direkt olarak "Spotify'daki Sezen Aksu listemi çal" gibi bir sesli komut verebilecek. Bilmeyenler için bu özellik iPhone'larda da bulunuyor. Örneğin "Hey Siri" dedikten sonra "Spotify'da haftalık keşif çalma listemi çal" komutunu söylediğinizde asistan isteğinizi gerçekleştiriyor.

GEMINI'YE 'GERÇEK ZAMANLI CEVAPLAR' GELİYOR

Google Gemini ile ilgili yakın zamanda ortaya çıkan bir başka keşfe göre, sohbet robotu için 'Gerçek Zamanlı Cevaplar' seçeneği geliştiriliyor. Sorduğunuz sorulara Gemini cevap verirken anlık olarak görmenizi sağlayan bu özellik modelin web sürümünde de bulunuyor.

Her iki özellik de henüz yayınlanmadı. Google'dan herhangi bir açıklama da gelmedi. Bu sebeple Gemini'yi kullanıyorsanız bu özelliklere erişmek için bir müddet daha beklemeniz gerekecek.