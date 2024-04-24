Elon Musk, YouTube'a rakip oldu: X TV özellikleri tanıtıldı

24 Nisan 2024 10:11 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:13

YouTube'dan reklam engelleyici programlara bir darbe daha

YouTube'dan reklam engelleyici programlara bir darbe daha

Uzun süredir YouTube'a rakip bir uygulama geliştirme hazırlığı içinde olduğu bilinen Elon Musk'ın sosyal medya şirketi X, bugün akıllı televizyonlara özel video odaklı yeni platformunu tanıttı.

X CEO'su Linda Yaccarino, "Küçük ekrandan büyük ekrana kadar X her şeyi değiştiriyor" cümlesiyle başladığı açıklamasında, 'X TV' uygulamasıyla beraber kullanıcılara, akıllı TV'lerde gerçek zamanlı ve ilgi çekici içerikleri bulabilecekleri yeni bir platform sunmuş olacaklarını belirtti.

X TV'yi, kullanıcıların daha büyük bir ekranda yüksek kaliteli ve sürükleyici bir eğlence deneyimi kazanmak için başvurabilecekleri bir "yol arkadaşına" benzeten Yaccarino, henüz geliştirilme aşamasında olduğunu söylediği platformun başlıca özelliklerini şöyle sıraladı:

Trend Olan Video Algoritması: Kişiselleştirilmiş popüler içeriklerle güncel kalın.

Kişiselleştirilmiş popüler içeriklerle güncel kalın. Yapay Zeka Destekli Konular: Kişiselleştirilmiş bir deneyim için videoları konuya göre düzenleyin.

Kişiselleştirilmiş bir deneyim için videoları konuya göre düzenleyin. Cihazlar Arası Deneyim: Telefonunuzda izlemeye başlayın, TV'nizde devam edin.

Telefonunuzda izlemeye başlayın, TV'nizde devam edin. Gelişmiş Video Arama: Geliştirilmiş video aramamızla içeriği daha hızlı bulun.

Geliştirilmiş video aramamızla içeriği daha hızlı bulun. Zahmetsiz Yayınlama: Mobil cihazlarınızdan basit yayınlamayla en sevdiğiniz videoların keyfini büyük ekranda çıkarın.

X TV NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Linda Yaccarino, X TV'nin yayınlanacağı tarihi açıklamadı. Sadece "Yakında çoğu akıllı TV'de kullanıma sunulacak" demekle yetinen CEO, ayrıca platformun kullanıcı arayüzünü gözler önüne seren kısa bir videoyu da takipçileriyle paylaştı.

Görüntülere bakıldığında, X TV'nin kullanıcı deneyimi bakımından YouTube'un akıllı televizyon uygulamasına benzediği görülüyor. Tıpkı YouTube'da olduğu gibi, platformun ana sayfasında kullanıcıların ilgi alanlarına göre sıralanmış videolar, başlık ve öne çıkan görselleriyle beraber listeleniyor.

Ayrıca X TV'nin Netflix benzeri bir açılış animasyonu da unutulmamış. Elbette uygulama henüz geliştirilme sürecinde olduğundan kararlı sürümü bugünkü haliyle karşılaştırıldığında çok daha farklı olarak çıkabilir.