Dört büyük Android güncellemesi garantili telefon: Samsung Galaxy C55 tanıtıldı
Samsung, sessiz sedasız Çin pazarında yeni Galaxy C55 modelini tanıttı. Telefon, deri kaplamalı arka panelleriyle dikkat çekiyor ve 6.7 inçlik OLED ekran ile 50 MP ana kamera gibi özelliklere sahip. İşte özellikleri ve fiyatı...
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün sessiz sedasız Çin pazarında yeni bir model olan Galaxy C55 akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy C55, öncelikle deri kaplamalı arka panelleriyle dikkat çekiyor; turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.
SAMSUNG GALAXY C55 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Samsung Galaxy C55'in dikkat çeken özellikleri arasında 6.7 inçlik OLED ekran ve 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş kamera + 2 Megapiksel makro kamera bulunuyor.
Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alan model, 5,000 mAh'lik yüksek kapasiteli bir batarya ile geliyor. Özellikle dikkat çeken bir diğer özellik ise 45W'lik kablolu şarj hızı; bu, Samsung'un portföyündeki en yüksek şarj hızı olarak öne çıkıyor ve Galaxy S24 gibi modelleri geride bırakıyor.
Depolama alanı 256 GB olan Galaxy C55, RAM seçenekleri olarak 8 GB ve 12 GB sunuyor. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve Samsung'a göre 4 büyük Android güncellemesi alacak. Yani Android 18 sürümünü bile destekleyecek.
GALAXY C55 FİYATI
Samsung Galaxy C55, 8 GB RAM + 256 GB depolamalı model için 275 dolar, 12 GB RAM + 256 GB depolamalı model için de 318 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak şu an için sadece Çin'deki fiziksel Samsung Experience Mağazaları'nda satın alınabiliyor.
- Ekran: 6.7 inç – Super AMOLED+ Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 120 Hz Parlaklık: 1000 nit HDR: HDR10+, Vision Booster
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Ön Kamera: 50 Megapiksel
- Arka Kamera: 50 Megapiksel ana kamera (OIS), 8 Megapiksel ultra geniş kamera, 2 Megapiksel makro kamera
- Video Kaydı: 4K@30fps, Çift kayıt desteği
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj Hızı: 45W
- İşletim Sistemi: Android 14 (Android 18’e kadar güncelleme alacak)
- Parmak İzi Okuyucusu: Var