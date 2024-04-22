Dört büyük Android güncellemesi garantili telefon: Samsung Galaxy C55 tanıtıldı

22 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:17

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün sessiz sedasız Çin pazarında yeni bir model olan Galaxy C55 akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy C55, öncelikle deri kaplamalı arka panelleriyle dikkat çekiyor; turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

SAMSUNG GALAXY C55 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Samsung Galaxy C55'in dikkat çeken özellikleri arasında 6.7 inçlik OLED ekran ve 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş kamera + 2 Megapiksel makro kamera bulunuyor.

Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alan model, 5,000 mAh'lik yüksek kapasiteli bir batarya ile geliyor. Özellikle dikkat çeken bir diğer özellik ise 45W'lik kablolu şarj hızı; bu, Samsung'un portföyündeki en yüksek şarj hızı olarak öne çıkıyor ve Galaxy S24 gibi modelleri geride bırakıyor.

Depolama alanı 256 GB olan Galaxy C55, RAM seçenekleri olarak 8 GB ve 12 GB sunuyor. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve Samsung'a göre 4 büyük Android güncellemesi alacak. Yani Android 18 sürümünü bile destekleyecek.

GALAXY C55 FİYATI

Samsung Galaxy C55, 8 GB RAM + 256 GB depolamalı model için 275 dolar, 12 GB RAM + 256 GB depolamalı model için de 318 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak şu an için sadece Çin'deki fiziksel Samsung Experience Mağazaları'nda satın alınabiliyor.