Disney+ geri adım attı: Türk dizi ve filmlerini yeniden yayınlayacak

24 Nisan 2024 12:01 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:01

DİSNEY PLUS ABONELİK ÜCRETLERİ 2024 | Disney Plus fiyatı ne kadar? Disney Plus zam, yeni fiyatlar

DİSNEY PLUS ABONELİK ÜCRETLERİ 2024 | Disney Plus fiyatı ne kadar? Disney Plus zam, yeni fiyatlar

Yaklaşık iki yıl önce Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney+, 2023 Temmuz ayında ani bir karar alarak Türk dizilerini ve filmlerini platformundan kaldırmıştı.

Şirket tasarruf tedbirleri doğrultusunda onlarca ülkede lokal içerikleri kaldırma kararı aldığını ve Türk yapımlarının da bunun bir parçası olduğunu açıklasa da Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan filmin de kaldırılan içerikler arasında olması tepki çekmişti.

TÜRK YAPIMLARI DISNEY PLUS'A GERİ DÖNÜYOR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre The Walt Disney Company, tasarruf tedbirlerinde sona geldi. Aralarında Türk yapımlarının da bulunduğu birçok ülkenin dizi ve filmlerini yeniden ekranlara getirme kararı aldı.

YENİ DÖNEME HAZIRLIK BAŞLADI

İddiaya göre Disney+ Türkiye yetkilileri ile yerli yapım firmaları arasında görüşmeler başladı. Önümüzdeki dönemde yayınlanacak dizi ve filmler için hazırlıklara başlandı.

ATATÜRK FİLMİ SİNEMALARA TAŞINDI

Yayınlanacak içerikler arasında Atatürk filminin de olup olmadığı bilinmiyor. Bununla birlikte Atatürk filmi kaldırılan değil, hiç yayınlanmayan yapımlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla Disney'in kararı sadece "kaldırılan içeriklerin yeniden yayınlanması" yönündeyse film platforma eklenmeyebilir.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 'Atatürk'ün yayın takvimi şöyle belirlenmişti:

- 29 Ekim 2023 - 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

- 3 Kasım 2023 - 1. film sinemalarda

- 22 Aralık 2023 - 2. film sinemalarda

- 2024 yazı - Her iki film FOX ekranlarında