ASELSAN'ın ürettiği EJDERHA'dan yeni görüntü: Teröre ağır darbe vuracak

23 Nisan 2024 17:42 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:42

ASELSAN ve MSB'den milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ve MSB'den milyon dolarlık sözleşme

Türk savunma sanayisine İHA/SİHA, insansız savaş uçakları, insansız kara ve deniz araçlarının yanı sıra elektronik harp sistemleri ve akıllı mühimmatlar kazandırılıyor. Yeni projeleriyle uluslararası arenada fark oluşturan ASELSAN, yeni askeri teknolojisi elektronik harp sistemi EJDERHA’nın yeni görüntüsünü paylaştı.

ASELSAN ürünü olan elektronik harp sistemi EJDERHA, ilk olarak IDEF 2023 fuarında sergilenmişti. EJDERHA ile ilgili son test görüntülerini ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA MBA Üst Düzey Bürokrat ve Sektör Liderleri Eğitimi kapsamında yaptığı sunumda paylaştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve güvenlik güçleri için geliştirilen EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek.

ASELSAN EJDERHA’NIN CAYDIRICI ÖZELLİKLERİ

ASELSAN tarafından üretilen EJDERHA, özel olarak tasarlanmış yönlü anten/reflektör seti kullanılarak tek darbe veya bir dizi darbe aracılığı ile, kısıtlı bir süre boyunca, yüksek güçlü elektromanyetik (EM) ışıma yapabiliyor. Yüksek Güçlü Mikrodalga kaynakları tarafından üretilen elektromanyetik enerji, hedef alınan elektronik cihazların çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacıyla kullanılıyor.

TERÖRE DARBE VURACAK

EJDERHA, taktik sahada ve tesis giriş-çıkış alanlarında tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı ve hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor. Bu, terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı el yapımı patlayıcı, dron veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vuracak.

Bunların yanında EJDERHA, yeni nesil teknolojiler ile konvoy koruma/intikal faaliyetleri için fark oluşturan bir çözüm oluşturuyor. Taktik tekerlekli zırhlı/paletli araçlara entegre edilebilen sistem, insanlı ve insansız (uzak komuta ile) kontrol edilebiliyor. Bu sayede saha şartlarında zengin bir kullanım senaryosu sunulmuş oluyor.