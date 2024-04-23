Apple resmen duyurdu: Yeni iPad'lerin tanıtım tarihi belli oldu

23 Nisan 2024 18:32 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:44

Teknoloji devi Apple, uzun zamandır beklenen yeni iPad modellerinin tanıtımını yapacağı tarihi açıkladı. "Let Loose" başlıklı etkinlik, 7 Mayıs Salı günü Türkiye saatiyle 17.00'da canlı olarak yayınlanacak. Peki etkinlikte neler tanıtılacak?

APPLE PENCIL 3 GELİYOR

iPhone üreticisi, etkinliği duyurmak amacıyla paylaştığı görselde, renkli bir Apple logosu çizen bir Apple Pencil'e yer verdi. Bu da şirketin uzun zamandır "çıktı, çıkacak" denilen yeni iPad kaleminin tanıtılacağı ihtimalini güçlendiriyor.

Hatırlatmak gerekirse; Apple Pencil 2, 2018 yılında tanıtılmıştı ve o zamandan beri kalemde yapılan dikkate değer tek güncelleme, yaklaşık 6 ay önce tanıtılan USB-C'li versiyon olmuştu.

Apple Pencil 3, Apple'ın "Bul" ağıyla uyumluluk sunacak. Böylelikle kaybolması durumunda rahatlıkla yeri tespit edilebilecek. Bu özelliğe, iPadOS 17.4 Beta 4 sürümünde rastlanmıştı.

APPLE ETKİNLİĞİ IPAD ODAKLI OLACAK

Tabii ki de 7 Mayıs tarihli Apple etkinliği iPad modellerini merkeze alacak. Bilindiği üzere Apple, ilk iPad modelinden bu yana her sene geleneksel bir şekilde yeni iPad modellerini tanıtıyordu. Fakat bu geleneği 2023 yılında bozan şirket, uzun bir aranın ardından güncellenen iPad'leri görücüye çıkaracak.

Beklenen modeller şöyle:

M3 çipli iki yeni iPad Pro (OLED ekran, daha ince kasa, daha ince çerçeveler, mat ekran seçeneği, yatay odaklı ön kamera, diğer tasarım değişiklikleri ve muhtemelen MagSafe kablosuz şarj).

Mini LED ekranlı ilk 12,9 inç iPad Air de dahil olmak üzere, M2 çipli ve yatay ön kameralı iki yeni iPad Air modeli.

iPad Pro için alüminyum muhafazaya, daha büyük izleme dörtgenine ve diğer tasarım değişikliklerine sahip yeni Magic Keyboard.

Belirli eylemler için yeni bir "sıkma" hareketine sahip olabilecek ve sonunda VisionOS'u (Vision Pro işletim sistemi) destekleyebilecek yeni bir Apple Pencil.

APPLE 7 MAYIS ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple, iPad Pro ve iPad Air modellerini en son sırasıyla Ekim 2022 ve Mart 2022 tarihlerinde güncellemişti. 7 Mayıs'taki "Let Loose" etkinliği Apple'ın internet sitesinde ve YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Fiziksel olarak gerçekleşmeyecek.

HAZİRAN AYINDA DA WWDC VAR

Öte yandan Apple, 10-14 Haziran tarihlerinde de Dünya Geliştiriciler Konferansı - WWDC 2024 etkinliğiyle ekranlara gelecek. Burada ise yeni nesil iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 15 ve visionOS 2 işletim sistemi sürümlerini tanıtacak.