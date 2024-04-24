Apple, 14 yıllık inadını kırdı: iPad'e beklenen uygulama geliyor
iPad kullanıcılarına resmi bir hesap makinesi uygulaması sunmayan Apple, 14 yıllık inadını nihayet kırıyor. Ortaya çıkan bilgiye göre, iPadOS 18 uzun zamandır beklenen özelliği hayata geçirecek.
Apple, iPad'i 2010 yılından bu yana iPad kullanıcılarına matematik işlemlerinde yararlanabilecekleri bir hesap makinesi programı sunmuyordu. Bununla birlikte iPad'de hesap makinesi hiç yok değil ancak üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sunulan uygulamalara güvenmeniz gerekiyordu.
Teknoloji odaklı MacRumors sitesi tarafından paylaşılan son haber, bu durumun değişeceğini gözler önüne serdi. Edinilen bilgiye göre Apple, iPadOS 18 güncellemesiyle birlikte, "iPad'in en büyük eksiklerinden bir tanesi" olarak nitelendirilen bu sorunu çözüme kavuşturacak.
IPADOS 18 HAZİRAN AYINDA TANITILACAK
Apple, iPadOS 18 güncellemesini 10 Haziran'da gerçekleştireceği WWDC 2024 konferansında tanıtacak. Tabii ki de güncelleme sadece hesap makinesini içermeyecek. Arayüzde yapılan çeşitli tasarım değişiklikleri ve yapay zeka desteği başta olmak üzere başka özellikler de kullanıcıları karşılayacak.
iPadOS 18, tanıtıldıktan sonra ilk beta sürümünün geliştiricilere sunulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan haziran ayındaki etkinlikte Apple'ın diğer yazılımlarının da yeni sürümlerini göreceğiz. Bunlar arasında iOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve tvOS 15 bulunuyor. Ek olarak visionOS 2'nin de adı geçiyor.
YENİ IPAD MODELLERİNE AZ KALDI
Öte yandan Apple, 7 Mayıs Salı günü yeni iPad modellerinin tanıtılacağı düşünülen bir başka konferans daha düzenleyecek. Beklenen ürünler şöyle:
- M3 çipli iki yeni iPad Pro (OLED ekran, daha ince kasa, daha ince çerçeveler, mat ekran seçeneği, yatay odaklı ön kamera, diğer tasarım değişiklikleri ve muhtemelen MagSafe kablosuz şarj).
- Mini LED ekranlı ilk 12,9 inç iPad Air de dahil olmak üzere, M2 çipli ve yatay ön kameralı iki yeni iPad Air modeli.
- iPad Pro için alüminyum muhafazaya, daha büyük izleme dörtgenine ve diğer tasarım değişikliklerine sahip yeni Magic Keyboard.
- Belirli eylemler için yeni bir "sıkma" hareketine sahip olabilecek ve sonunda VisionOS'u (Vision Pro işletim sistemi) destekleyebilecek yeni bir Apple Pencil.