Apple, 14 yıllık inadını kırdı: iPad'e beklenen uygulama geliyor

24 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:39

Apple, iPad'i 2010 yılından bu yana iPad kullanıcılarına matematik işlemlerinde yararlanabilecekleri bir hesap makinesi programı sunmuyordu. Bununla birlikte iPad'de hesap makinesi hiç yok değil ancak üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sunulan uygulamalara güvenmeniz gerekiyordu.

Teknoloji odaklı MacRumors sitesi tarafından paylaşılan son haber, bu durumun değişeceğini gözler önüne serdi. Edinilen bilgiye göre Apple, iPadOS 18 güncellemesiyle birlikte, "iPad'in en büyük eksiklerinden bir tanesi" olarak nitelendirilen bu sorunu çözüme kavuşturacak.

IPADOS 18 HAZİRAN AYINDA TANITILACAK

Apple, iPadOS 18 güncellemesini 10 Haziran'da gerçekleştireceği WWDC 2024 konferansında tanıtacak. Tabii ki de güncelleme sadece hesap makinesini içermeyecek. Arayüzde yapılan çeşitli tasarım değişiklikleri ve yapay zeka desteği başta olmak üzere başka özellikler de kullanıcıları karşılayacak.

iPadOS 18, tanıtıldıktan sonra ilk beta sürümünün geliştiricilere sunulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan haziran ayındaki etkinlikte Apple'ın diğer yazılımlarının da yeni sürümlerini göreceğiz. Bunlar arasında iOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve tvOS 15 bulunuyor. Ek olarak visionOS 2'nin de adı geçiyor.

YENİ IPAD MODELLERİNE AZ KALDI

Öte yandan Apple, 7 Mayıs Salı günü yeni iPad modellerinin tanıtılacağı düşünülen bir başka konferans daha düzenleyecek. Beklenen ürünler şöyle: