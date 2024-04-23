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23 Nisan 2024 17:32 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:36

Adobe, Firefly Image 3 özelliğini 2024 sonunda yayınlayacak

Adobe, Firefly Image 3 modelini duyurdu! Peki, bu yeni sürüm ne gibi özellikler sunuyor? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Adobe, Firefly Image 3 özelliğini 2024 sonunda yayınlayacak

Adobe, yapay zeka odaklı yeni bir yenilikle karşımızda! Daha yüksek kaliteli görüntüler ve kullanıcı istemlerini daha iyi anlama vaadinde bulunan yeni sürüm meraklılarını heyecanlandırdı. Firefly Image 3 modeliyle ilgili detaylar haberimizde...

Adobe, resim oluşturma modeli Firefly Image için yeni bir sürüm olan Image 3'ü duyurdu. 

Adobe'nin duyurduğu Image 3, önceki model olan Image 2'ye kıyasla çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabildiği belirtiliyor.

Adobe, Firefly Image 3 özelliğini 2024 sonunda yayınlayacak - 1. Resim

Beta kullanıcılarına sunulan güncelleme, bu yılın sonlarına doğru genel kullanıma açılacak. Ancak net bir yayın tarihi henüz belirlenmedi.

Adobe, Firefly için aylık 79,61 TL, yıllık olarak ise 797,47 TL talep ediyor. 

 
 
 
Kaynak: TGRT Haber
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