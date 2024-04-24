ABD'de TikTok yasağı için senato onayı geldi! Şimdi gözler Biden'da

24 Nisan 2024 11:12 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:32

ABD Senatosu, Çinli ByteDance firmasının çatısı altında bulunan TikTok'un devredilmesinin, aksi halde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını, 18 oya karşı 78 oyla kabul etti.

"Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı 13 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisi büyük çoğunlukla kabul ederek onaylanması için ABD Senatosuna göndermişti.

BYTEDANCE'YE SÜRE VERİLDİ

Bu adımla birlikte TikTok hemen yasaklanmayacak. ABD'nin esas olarak istediği, ByteDance'nin sosyal medya platformunu elinden çıkarması ve böylelikle Çin ile bağlantısının kesilmesi. Bu kapsamda şirket (eğer yasağı istemiyorsa) satış adımı atmak zorunda.

TİKTOK, KULLANICILARDAN DESTEK İSTEMİŞTİ

Yasa tasarısı gündeme geldiğinde TikTok, kullanıcılarına "Platformun kapatılmasını durdurun" başlıklı bir bildirim göndererek, "Kongre, TikTok'u tamamen yasaklamayı planlıyor. 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü elinden alınmadan önce sesinizi yükseltin" demişti.

YASAĞIN İŞLETMELERE ZARAR VERECEĞİNİ SAVUNDU

Yasağın uygulanması halinde milyonlarca işletmenin zarar göreceğini ve ABD'deki sayısız içerik üreticinin geçim kaynaklarını yok edeceğini, sanatçıları da büyük bir takipçi kitlesinden mahrum bırakacağını savunan firma, "Kongre'ye TikTok'un sizin için ne anlama geldiğini bildirin ve HAYIR oyu vermelerini söyleyin" çağrısı yapmıştı.

GÖZLER BIDEN'A ÇEVRİLDİ

Yasanın yürürlüğe konulabilmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzası gerekiyor. Biden, Senato'dan geçmesi halinde onay vereceğini net olarak açıklamıştı.

Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği, Amerikan vatandaşlarına ait bilgileri Çin yönetimine ilettiği iddia ediliyor. Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, bu iddianın ispatlanması gerektiğini ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına geleceğini savunuyor.