ABD Ticaret Bakanı, Huawei'yi eleştirdi: 'Bizim kadar gelişmiş değil'

22 Nisan 2024 18:17 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:17

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yaptırım uygulanan Çinli şirket Huawei'nin Mate 60 Pro telefonuna güç veren Kirin 9000S çipinin Amerika'nın ürettiği çipler kadar gelişmiş olmadığını söyledi. Bunun da Huawei'ye yönelik baskıların işe yaradığını gösterdiğini savundu.

"ABD ÇİPLERİNİN YILLAR GERİSİNDE"

Gina Raimondo, Huawei'nin çiplerini kastederek "ABD'de sahip olduklarımızın yıllar gerisinde. Biz dünyanın en sofistike yarı iletkenlerine sahibiz. Çin bunu yapmıyor. Yarı iletken konusunda Çin'i geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

HUAWEI MATE 60'IN ALBENİSİ NEYDİ?

Mate 60, Huawei açısından kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Çinli şirket ABD'nin yaptırımları nedeniyle cep telefonlarında 5G teknolojisini uzun süredir kullanamıyordu. İşte Mate 60 da bu yasağın delindiği ilk model olarak kullanıcıları karşısına çıktı.

HUAWEI PURA 70 SERİSİ TANITILDI

Öte yandan Huawei, geçtiğimiz günlerde Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra olmak üzere dört modelden oluşan yeni akıllı telefon ailesini tanıttı. Kirin 9010 işlemcisinden güç alan yeni Huawei telefonları 5G özelliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

ABD, ÇİP ÜRETİMİNDE KESENİN AĞZINI AÇTI

ABD hükümeti, ülkenin yarı iletken üretimindeki liderliğini yeniden sağlamak için hayata geçirdiği CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında Samsung'a Texas'taki çip üretimi yatırımı için 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacak.

Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye de 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman ve 5 milyar dolara kadar kredi desteği sağlanacak. Yanı sıra Intel de yerel çip üretim tesislerine yönelik 11 milyar dolarlık kredinin yanı sıra 8,5 milyar dolarlık hibe alacak.