2024 Windows 11 sistem gereksinimleri güncellendi

23 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:11

Microsoft'un Windows 11 için güncellediği sistem gereksinimleri, birçok kullanıcıyı endişelendiriyor. Yapılan son değişikliklerle birlikte hangi bilgisayarlar artık Windows 11'e uyumlu olacak? Detaylar haberimizde!

Microsoft'un Windows 11'in 24H2 sürümü için sistem gereksinimlerini arttırdığı son Insider sürümleriyle ortaya çıktı.

PopCnt desteğinin ardından şimdi de SSE4.2 desteğinin zorunlu hâle getirilmesi, eski bilgisayar sahiplerini düşündürüyor.

Windows 11'in resmi destek almayan bilgisayarlara yüklenmesi, güncellemelerle zorlaştırılıyor.

Artık bypass yöntemleriyle bile eski bilgisayarlara Windows 11 kurulumu zorlaşacak.

Yapılan güncellemelerin eski bilgisayar sahiplerini nasıl etkileyeceği ve Windows 11'in geleceği, yakın zamanda netlik kazanacak.