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22 Nisan 2024 22:32 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 22:33

Ümraniyespor Kocaelispor karşısında hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Ümraniyespor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ümraniyespor Kocaelispor karşısında hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Ümraniyespor, Kocaelispor'u konuk etti.  Mücadelenin tek golü 67'de Emrecan Bulut kaydetti.  

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki oynanan karşılaşmayı Furkan Aksuoğlu yönetti.  31 maçta 37 puan toplayan Ümraniyespor, kazanarak 3 maç sonra sahadan 3 puan çıkarabildi. Kocaelispor ise 52 puanda kaldı. 

Ümraniyespor Kocaelispor karşısında hata yapmadı - 1. Resim

MAÇTAN BİLGİLER

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Azad İlhan, Arif Dilmeç

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Cavare, Emrecan Bulut (Dk. 79 Onur Ayık), Emre Kaplan, Diniyev (Dk. 80 Emre Demir), Serkan Göksu (Dk. 90 Cofie), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Muhammed Mert), Hasan Ayaroğlu, Tiago Çukur (Dk. 89 Melih Okutan)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 72 Oğuz Ceylan), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Duhan Aksu (Dk. 86 Atila Turan), Cihat Çelik, Candeias, Amaral (Dk. 86 Kharaishvili), Vukovic (Dk. 59 Beridze), Barış Alıcı (Dk. 72 Cem Ekinci), Sheydayev

Gol: Dk. 67 Emrecan Bulut (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 39 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 58 Diniyev, Dk. 63 Cavare, Dk. 76 Serkan Göksu, Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Dk. 69 Gökhan Değirmenci, Dk. 88 Candeias (Kocaelispor)

Kaynak: Anadolu Ajansı
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