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23 Nisan 2024 19:39 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 22:44

Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nün konuğu Beşiktaş! İşte ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Ankaragücü ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçta ilk 11'ler belli oldu!

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Kupası&#039;nda Ankaragücü&#039;nün konuğu Beşiktaş! İşte ilk 11&#039;ler

Trendyol Süper Lig’de Ankaragücü karşısında 2-0 kazanan Beşiktaş, bu başarısını kupada da tekrar etmek istiyor. Dolmabahçe’de oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamak isteyen Beşiktaş’ta kritik mücadelede gözler Muci, Ghezzal, Rashica gibi oyuncularda olacak.

Türkiye Kupası serüvenine 5. turda başlayan siyah-beyazlılar, Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor gibi rakipleri geride bırakarak adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş, Ankaragücü eşleşmesini geçmesi durumunda Trabzonspor - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyetle final oynayacak. 

İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

Beşiktaş: Mret, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nün konuğu Beşiktaş! İşte ilk 11'ler - 1. Resim

ZTK YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasındaki karşılaşmalar ve çeyrek final mücadelelerinin farklı kanallardan ekranlara gelmesi sebebiyle gözler mücadelenin yayıncı kuruluşuna çevrildi.

Ankaragücü ve Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇININ DETAYLARI

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: TGRT Haber
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