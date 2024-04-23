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23 Nisan 2024 02:39 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 08:40

Süper Lig'de zirve yarışı karıştı! Şampiyonluk ihtimali için gözler tek maçta...

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından zirve yarışında tüm planlar değişti. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalmasıyla taraftarlar hesap yapmaya başladı. Gözler ise, 37. haftadaki maçta...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig&#039;de zirve yarışı karıştı! Şampiyonluk ihtimali için gözler tek maçta...

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe Sivasspor’un konuğu oldu. Karşılaşma 2-2 berabere biterken sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe puanını 86, Sivasspor ise 45 yaptı. Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 2'den 4'e çıktı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Sivasspor engeline takılan Fenerbahçe, puanını 86'ya çıkarsa da ligin bitimine 5 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

İŞTE KALAN MAÇLAR

34. HAFTA

Adana Demirspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Beşiktaş

35. HAFTA

Galatasaray - Sivasspor
Konyaspor - Fenerbahçe

36. HAFTA

Fatih Karagümrük - Galatasaray
Fenerbahçe - Kayserispor

37. HAFTA

Galatasaray - Fenerbahçe

38. HAFTA

Konyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe - İstanbulspor

 

Kaynak: TGRT Haber
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