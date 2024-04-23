23 Nisan 2024 02:39 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 08:40
Süper Lig'de zirve yarışı karıştı! Şampiyonluk ihtimali için gözler tek maçta...
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından zirve yarışında tüm planlar değişti. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalmasıyla taraftarlar hesap yapmaya başladı. Gözler ise, 37. haftadaki maçta...
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe Sivasspor’un konuğu oldu. Karşılaşma 2-2 berabere biterken sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe puanını 86, Sivasspor ise 45 yaptı. Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 2'den 4'e çıktı.
PUAN FARKI 4'E ÇIKTI
Sivasspor engeline takılan Fenerbahçe, puanını 86'ya çıkarsa da ligin bitimine 5 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.
İŞTE KALAN MAÇLAR
34. HAFTA
Adana Demirspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Beşiktaş
35. HAFTA
Galatasaray - Sivasspor
Konyaspor - Fenerbahçe
36. HAFTA
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Fenerbahçe - Kayserispor
37. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
38. HAFTA
Konyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe - İstanbulspor
Kaynak: TGRT Haber