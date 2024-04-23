Süper Lig'de zirve yarışı karıştı! Şampiyonluk ihtimali için gözler tek maçta...

23 Nisan 2024 02:39 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 08:40

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe Sivasspor’un konuğu oldu. Karşılaşma 2-2 berabere biterken sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe puanını 86, Sivasspor ise 45 yaptı. Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 2'den 4'e çıktı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Sivasspor engeline takılan Fenerbahçe, puanını 86'ya çıkarsa da ligin bitimine 5 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

İŞTE KALAN MAÇLAR

34. HAFTA

Adana Demirspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Beşiktaş

35. HAFTA

Galatasaray - Sivasspor

Konyaspor - Fenerbahçe

36. HAFTA

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Fenerbahçe - Kayserispor

37. HAFTA

Galatasaray - Fenerbahçe

38. HAFTA

Konyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe - İstanbulspor