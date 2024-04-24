Şampiyonluk için sınırda olan Galatasaraylıları kızdıran yorum! 'Fenerbahçe Şampiyon'

24 Nisan 2024 10:39 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:06

Daha önce Trabzonspor'un şampiyon olacağını belirten Astrolog Meral Güven, Galatasaray taraflarını sinirlendirdi. Son 3 yıldır Süper Lig şampiyonluklarını tahmin ettiği iddia edilen Meral Güven, Fenerbahçe taraftarlarının ısrarlarına dayanamadığını belirten bir açıklama yaptı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SINIRDA OLAN GALATASARAYLILARI KIZDIRAN YORUM!

Süper Lig'te aynı puanda olan Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında yorum yapan Güven, şampiyonu açıkladı. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını vurgulayan Güven, sosyal medyada sert eleştiriler aldı. Galatasaray ile derbisinden çekilen Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Güven'in daha önce de Trabzonspor'un şampiyonluğunu bildiği ortaya çıktı.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM?

Sosyal medya hesabından uzun uzadıya açıklama yapan Meral, son dakikalarda büyük sürprizlerin olacağını da iddia etti. Açıklamasında sadece yaptığı kart tahmininde Fenerbahçe'nin çıktığını söyleyen Güven hakkında Galatasaraylılar "bilerek yapılan bir yorum" olduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu. Güncel olarak Galatasaray 90 puanda Fenerbahçe ise 86 puanla 4 puan gerisinde yer alıyor.