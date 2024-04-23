Saadettin Saran'dan başkanlık ve İsmail Kartal açıklaması

23 Nisan 2024 21:48 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:54

Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sadettin Saran, başkan adaylığını açıklamıştı. Saran, TV 100'e konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu benim hayalimdi çünkü iyi yapacağıma inanıyordum. Hala inanıyorum. O zamanlar aday olamadım, istedim, olamadım. 2 defa ihraç edildim. Bir keresinde, o zamanki başkan, "Hodri meydan" dedi. Ben de yasaklıydım, ihraç edilmiştim, "Kaldır yasağımı ben varım" dedim. İnsanlar da sanıyor ki, bir türlü çıkmıyor, çıkamadım. 2018'de yasal hakkım vardı. Burada önemli olan başkan olmak değil, önemli olan iyi başkan olmak. Fark oluşturan başkan olmak lazım. Bu işin hakkını vermek lazım. 2018'de, o süreçte aday olmadım, oyları bölmenin anlamı yok. Ali Bey büyük bir farkla kazandı. O zaman o yüzden aday olmadım.",

ALİ KOÇ İNANILMAZ ŞEFFAF YAKLAŞTI

"Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. "Çok emek verdin, maddi - manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum" dedim. O da, "Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum" dedi. "Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme" dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz."

İsmail Kartal ile çalışır mısınız? Sorusuna ise Saran şöyle cevap verdi.

"Bu konularda yorum yapmak, oyuncuların ve hocanın emeğine saygısızlık olur. Biz çalışıyoruz. Projelerimizi hazırladık. Maddi kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Önceliğimiz ailemiz, ondan sonra işi gücü bıraktık Fenerbahçe. Gece gündüz çalışıyoruz. Burada da fark oluşturacağımıza inanıyoruz. Türk spor tarihinin en hazır ekibiyle geliyoruz.

"ÇOK PROJE VAR"

Kampanyamız hazır ama bir türlü ortaya çıkamıyoruz. Arkadaşlarımız için de rahatsız edici bir durum. Ama çok genel anlamda, birlik beraberlik çerçevesinde bir an önce şampiyon yapmak. Bu proje değil tabii. Çok proje var. Yapılması gereken en önemli şeylerden biri Ankara ile aramızın daha iyi hale getirilmesi. Hala şampiyonluk şansımız var. 5 hafta var, çok şey değişebilir. Bu seçim sürecine çıkmamaya çalışıyorum. Bizim için, ekip için çok zor. İnşallah Ali Bey bir an önce kararını verir. Çünkü biz de çok zorlanıyoruz. Ama herhalde o noktaya geldik, yakında açıklayacak inşallah"