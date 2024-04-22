22 Nisan 2024 18:35 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:44
Rodrigo Becao'dan 'yanlış ameliyat' iddialarına komik cevap
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, yanlış ameliyat olduğu için sık sakatlık yaşadığı iddialarına sosyal medyada yaptığı yorumla cevap verdi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından önceki aylarda ameliyat olmuştu.
Brezilyalı oyuncunun sahalara geri dönüşünün ardından tekrardan sakatlanması nedeniyle yanlış ameliyat olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
"MASALLAR UYDURMAYI BIRAKIN"
Rodrigo Becao'dan bu iddialara cevap geldi.
Deneyimli oyuncu, sosyal medyada yer alan ''Becao yanlış ameliyatın kurbanı oldu'' başlıklı haberin altına yorum yaparak, ''Masallar uydurmayı bırakın'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber