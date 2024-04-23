23 Nisan 2024 18:42 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:49
Milli takım eleştirisi Hakan Çalhanoğlu'nu kızdırdı: Boş boş konuşuyorlar
Hakan Çalhanoğlu Instagram yayını esnasında çok sinirlendiren bir an yaşandı. A Millî Takım'ın yıldızının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Inter dün akşam Milano derbisinde Milan'ı 2-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 20. şampiyonluğunu kazanıp 2. yıldızı takmaya hak kazanan Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, galibiyette başrol oynayan isimler arasında yer aldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU CANLI YAYINDA TAKİPÇİLERİNE SİTEM ETTİ
Milli futbolcu daha sonra sosyal medya hesabında canlı yayın başlattı. Çalhanoğlu yayın sırasında aldığı bir yoruma tepki gösterdi.
Bazı kullanıcılar canlı yayında Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım performansını eleştirince tecrübeli futbolcu söz konusu yorumlara sitem etti.
"BOŞ BOŞ KONUŞUYORLAR"
Hakan Çalhanoğlu eleştirilere "Boş boş konuşuyorlar. Yemin ediyorum sinirleneceğim. 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar, boş yapmasınlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber