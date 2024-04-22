22 Nisan 2024 18:10 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:22
İtalyan devinin peşindeki Arjantinli yıldızla Beşiktaş anlaştı
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta ilk hedef savunma hattını güçlendirmek. Siyah-beyazlılar İtalyan kulübü Inter’in de kadrosuna katmak istediği Arjantinli sol stoper ile anlaştığı iddia ediliyor.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Son birkaç gündür Boca Juniors yönetimi tarafından sözleşme yenilemediği için kadro dışı bıraktığı Nicolas Valentini ile Beşiktaş'ın anlaştığı iddia ediliyor.
TNT Sports'ta yer alan bilgilere göre, Arjantin Milli Takımı'na kadar yükselen ve Inter'in de istediği 23 yaşındaki sol stoper için favorinin Beşiktaş olduğunu iddia etti.
NİCOLAS VALENTİNİ BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Boca Juniors formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol katkısı yaptı.
Kaynak: TGRT Haber