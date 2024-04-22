İtalyan devinin peşindeki Arjantinli yıldızla Beşiktaş anlaştı

22 Nisan 2024 18:10 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:22

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı yarı final maçının kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı yarı final maçının kadrosu belli oldu

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Son birkaç gündür Boca Juniors yönetimi tarafından sözleşme yenilemediği için kadro dışı bıraktığı Nicolas Valentini ile Beşiktaş'ın anlaştığı iddia ediliyor.

TNT Sports'ta yer alan bilgilere göre, Arjantin Milli Takımı'na kadar yükselen ve Inter'in de istediği 23 yaşındaki sol stoper için favorinin Beşiktaş olduğunu iddia etti.

NİCOLAS VALENTİNİ BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Boca Juniors formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol katkısı yaptı.