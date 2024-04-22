İrfan Can Kahveci'den hakeme tepki: Futbolu biraz bilmek lazım

22 Nisan 2024 22:53 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 23:14

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 2-2 biterken Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Fenerbahçe puanını 86 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Maçın ardından İrfan Can Kahveci, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan İrfan Can, "Şimdi gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de Futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım." dedi.

Djiku, "Elbette büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef 2 puan kaybettik. Maalesef golü son dakikada yedik. Çok üzücü bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı