23 Nisan 2024 18:28 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:38
İlkay Gündoğan Barcelona'da yapamadı! İşte yeni adresi
İlkay Gündoğan haziran ayında İspanyol devinden ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Adı Süper Lig deviyle de anılan tecrübeli oyuncunun yeni takımı ise büyük ölçüde belli oldu.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Sezon başında transfer olduğu İspanyol devi Barcelona'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan, haziran ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Adı transferde Galatasaray ile de geçen İlkay Gündoğan'ın yeni adresi ise belli olmak üzere. İşte detaylar.
İLKAY GÜNDOĞAN, BARÇA'DAN AYRILIYOR!
Uzun süre formasını giydiği Manchester City'den sezon başında ayrılan İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imza atarak büyük ses getirmişti.
Ancak Katalan ekibinde aradığını bulamayan ve takımda mutsuz olan 33 yaşındaki tecrübeli yıldız oyuncu sezon sonu ayrılma kararı aldı.
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
İspanya basınında yer alan habere göre; Barcelona'dan ayrılma kararı alan İlkay Gündoğan, bir diğer La Liga ekibi Atletico Madrid'e çok yakın.
Kaynak: TGRT Haber