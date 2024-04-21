Gaziantep, Kasımpaşa karşısında maçı ilk yarıda bitirdi
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Müsabaka Kalyon Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çaldı. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla geçme başarısı gösterdi.
Gaziantep FK'da fileleri 6'ncı dakikada Alexandru Maxim ile 33'üncü dakikada Arda Kızıldağ havalandırdı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 34'e yükseltti. Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Maxim'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top filelere gitti: 1-0
24. dakikada Kasımpaşa'nın korner vuruşunda savunmadan dönen topu önünde bulan Yunus Emre Gedik'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
33. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in köşe vuruşunda iyi yükselen Arda Kızıldağ kafayla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-0
36. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim topu Alvarenga'ye verdi. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada Maxim'in ceza sahası içerisinde sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak dışarı çıktı.
82. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanatta gelişen atağında Ben Ouanes'in ortasında topla buluşan Winck'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.
Gaziantep FK karşılaşmayı 2-0 kazandı.
MAÇTAN BİLGİLER
Stat: Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkar Çimen
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Alvarenga, Maxim, Dragus
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk. 40 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa