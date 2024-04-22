22 Nisan 2024 22:38 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 22:41
Fenerbahçe puan kaybetti! Mauro Icardi'den olaylı gönderme
Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den sarı lacivertli takıma gönderme geldi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı maçın ardından bir paylaşımda bulundu.
Icardi, rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından Hatayspor maçında yaptığı gol sevincini paylaştı.
Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:
Kaynak: TGRT Haber