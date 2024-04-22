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22 Nisan 2024 22:38 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 22:41

Fenerbahçe puan kaybetti! Mauro Icardi'den olaylı gönderme

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den sarı lacivertli takıma gönderme geldi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe puan kaybetti! Mauro Icardi&#039;den olaylı gönderme

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Icardi, rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından Hatayspor maçında yaptığı gol sevincini paylaştı.

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:

Fenerbahçe puan kaybetti! Mauro Icardi'den olaylı gönderme - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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