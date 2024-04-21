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21 Nisan 2024 18:17 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 18:27

Erol Bulut galibiyet golüne çılgınlar gibi sevindi

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff, Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Cardiff'e galibiyeti getiren son dakika golünün ardından Erol Bulut'un büyük sevinç yaşadı

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

Cardiff ile Southampton, İngiltere Championship'in 44. haftasında Cardiff City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken teknik direktör Erol Bulut'un son dakikada gelen galibiyet golüne tepkisi sosyal medyada büyük ilgi çekti.

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmada Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Famara Diedhiou ile 90+6. dakikada Cian Ashford kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 12. dakikada Joseph Aribo'dan geldi.

EROL BULUT'UN ÇILGIN GOL SEVİNCİ

Cardiff Teknik Direktörü Erol Bulut, Diedhiou'nun golünün ardından büyük sevinç yaşadı. O anları kulübün resmi sosyal medya hesabı paylaştı.

Kaynak: TGRT Haber
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