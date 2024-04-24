Ergin Ataman'dan ayrılık sözleri: Eğer Final Four'a gidemezsek... 

24 Nisan 2024 03:52 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 03:53

Yunanistan'ın başarılı basketbol takımı Panathinaikos, Türk başantrenör Ergin Ataman liderliğinde Euroleague çeyrek final serisinin ilk maçında ev sahibi olarak İsrail'in Maccabi Playtika ekibine 91-87 yenildi.

Atina'daki OAKA Altion Arena'da gerçekleşen mücadelenin ilk çeyreğini Maccabi Playtika, 26-25 önde kapattı. Ancak ikinci çeyrekte güçlenen Panathinaikos, devre arasına 50-42 lider olarak girdi.

Karşılıklı basketlerin atıldığı üçüncü çeyrek sonrasında Panathinaikos, final çeyreğine 70-63 önde başladı. Ancak dördüncü çeyrekte dış atışlardan etkili oynayan Maccabi Playtika, farkı kapatarak öne geçti maçı 91-87 kazandı.

DİKKAT ÇEKEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ayrılık ihitmali ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dörtlü Final için iddialı konuşan Ataman, "Buradaki herkese Dörtlü Final'e gideceğimizin sözünü veriyorum. 1-0 geride olmamız önemli değil. Eğer Dörtlü Final'e gidemezsek gelecek yıl Panathinaikos'ta olmayacağım" dedi.