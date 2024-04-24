24 Nisan 2024 12:44 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:52
Efsane futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı
Arjantinli efsane futbolcu Carlos Tevez, hastaneye kaldırıldı. Göğsündeki ağrılar nedeniyle acil müdahale edilen futbolcunun kulübü sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Manchester City, Boca Juniors, Juventus gibi takımlarda top koşturan Arjantinli efsane golcü Carlos Tevez, hastaneye kaldırıldı. Tevez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Independiente, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
TAKIMDAN AÇIKLAMA GELDİ: MUAYENELER DEVAM EDECEK
Intependiente'den yapılan açıklamada, "Antrenörümüz Carlos Tevez göğüs ağrısıyla San Isidro'daki La Trinidad Sanatoryumu'na gitti. Genel kontrolün bir parçası olarak önceden planlanmış bir dizi muayene devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
BİR SÜRE DAHA HASTANEDE KALACAK
Arjantin ekibi daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada ise, "Carlos Tevez, gerekli çalışmalar tamamlanana kadar tedbir amaçlı hastanede kalacak." denildi.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr