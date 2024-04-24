Efsane futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Manchester City, Boca Juniors, Juventus gibi takımlarda top koşturan Arjantinli efsane golcü Carlos Tevez, hastaneye kaldırıldı. Tevez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Independiente, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

TAKIMDAN AÇIKLAMA GELDİ: MUAYENELER DEVAM EDECEK

Intependiente'den yapılan açıklamada, "Antrenörümüz Carlos Tevez göğüs ağrısıyla San Isidro'daki La Trinidad Sanatoryumu'na gitti. Genel kontrolün bir parçası olarak önceden planlanmış bir dizi muayene devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

BİR SÜRE DAHA HASTANEDE KALACAK