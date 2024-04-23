Beşiktaşlı oyunculardan derbi açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyoruz

23 Nisan 2024 23:13 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 23:20

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı, maç 0-0 berabere bitti. Beşiktaş final biletini alabilmek için İstanbul’a avantajlı döndü.

Maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson, "İlk yarıda zorlandık ama mücadele ettik. İkinci yarıda daha iyiydik. İkinci maça da hazırlanacağız. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bugün itibariyle ortada oynadık diyebilirim. Derbide cezalı olduğum için çok üzgünüm. Bu maçların önemini biliyoruz. Dinleneceğiz ve hazırlanacağız. İnşallah kazanacağız." şeklinde konuştu.

"MAÇI OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

4 maç sonra forma giyebilen Arthur Masuaku ise "Bugüne dair, deplasmanda gol yememek en önemli detay. İkinci maça kaldı. Zor bir maç olacak. Evimizde oynasak bile zor olacak. Gol atmamız gerekiyor. Gol attığımız takdirde finale çıkarız. Fenerbahçe maçı zor bir maç olacak. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Taraftarımız için büyük takım olduğumuzu göstermek olacaktır. Maçı oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"İYİ HAZIRLANACAĞIZ"

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, "Maça kötü başladık ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu seneki hedefimiz kupa için bence iyi bir sonuç aldık. Büyük bir maç, kendimize odaklanıyoruz. İyi hazırlanacağız ve iyi mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.