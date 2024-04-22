Arda Güler'den takım arkadaşlarına barbekü partisi! Önce halay sonra mangal 

22 Nisan 2024 21:30 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 21:31

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler takım arkadaşlarıyla birlikte barbekü partisi yaptı.

Takımda Ancelotti'den istediği süreleri bulamayan milli yıldız neşesinde bir şey kaybetmedi.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA MANGAL ZİYAFETİ

Takımın sevilen simalarından olan Güler, evinde takım arkadaşlarına mangal keyfi yaptı ve kebap ziyafeti çektirdi. Arda Güler, yemeklerin ardından arkadaşlarına halay da çektirdi.

Buluşmada Güler'in ailesi de yer aldı.