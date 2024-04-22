22 Nisan 2024 21:30 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 21:31
Arda Güler'den takım arkadaşlarına barbekü partisi! Önce halay sonra mangal
Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan milli yıldız Arda Güler, Madrid'deki evinde takım arkadaşlarına barbekü partisi hazırladı. Güler, yemekler yendikten sonra arkadaşlarına halay da çektirdi.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler takım arkadaşlarıyla birlikte barbekü partisi yaptı.
Takımda Ancelotti'den istediği süreleri bulamayan milli yıldız neşesinde bir şey kaybetmedi.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA MANGAL ZİYAFETİ
Takımın sevilen simalarından olan Güler, evinde takım arkadaşlarına mangal keyfi yaptı ve kebap ziyafeti çektirdi. Arda Güler, yemeklerin ardından arkadaşlarına halay da çektirdi.
Buluşmada Güler'in ailesi de yer aldı.
Kaynak: TGRT Haber