Arda Güler formayı kaptı! Real Sociedad maçında ilk 11'de

23 Nisan 2024 17:50 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:04

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile ilgili İspanyol AS gazetesinden bir iddia ortaya atıldı. Gazete haberinde Arda Güler'in Real Madrid-Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayacağına yer verdi.

Son olarak El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 yenen Real Madrid, 26 Nisan Cuma günü saat 22.00'de Real Sociedad'a konuk olacak.

Teknik patron Carlo Ancelotti, El Clasico sonrası Arda Güler ile ilgili gelen soruya ''Arda Güler, yakında istediği dakikaları alacak." yanıtını vermişti.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid ile 7 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Real Madrid La Liga'da 81 puanla zirvede yer alıyor.

LİGDEKİ SON, İLK 11 MAÇINA FENERBAHÇE’DE ÇIKMIŞTI

Arda Güler ligdeki son, ilk 11 maçına geçen sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkmıştı.