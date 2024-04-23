23 Nisan 2024 17:50 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 18:04
Arda Güler formayı kaptı! Real Sociedad maçında ilk 11'de
İspanyol basınında yer alan haberde Arda Güler'in ligde bu hafta oynanacak maça ilk 11'de çıkacağı öne sürüldü.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Real Madrid forması giyen Arda Güler ile ilgili İspanyol AS gazetesinden bir iddia ortaya atıldı. Gazete haberinde Arda Güler'in Real Madrid-Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayacağına yer verdi.
Son olarak El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 yenen Real Madrid, 26 Nisan Cuma günü saat 22.00'de Real Sociedad'a konuk olacak.
Teknik patron Carlo Ancelotti, El Clasico sonrası Arda Güler ile ilgili gelen soruya ''Arda Güler, yakında istediği dakikaları alacak." yanıtını vermişti.
19 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid ile 7 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Real Madrid La Liga'da 81 puanla zirvede yer alıyor.
LİGDEKİ SON, İLK 11 MAÇINA FENERBAHÇE’DE ÇIKMIŞTI
Arda Güler ligdeki son, ilk 11 maçına geçen sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkmıştı.
Kaynak: TGRT Haber