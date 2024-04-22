Ahmet Ercanlar’dan ‘Türk futbolunu bir organizasyon yönetiyor’ iddiası

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 2-2 biterken Sivasspor'un son dakikada kazandığı penaltı sezona damga vuran hakem kararı oldu.

Gazeteci ve TGRT Haber’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programının yorumcusu Ahmet Ercanlar Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

‘Türk futbolunu bir organizasyon yönetiyor’ diye İfade eden Ahmet Ercanlar’ın paylaşımı şu şekilde:

Siz burada istediğiniz kadar konuşun... Türk futbolunu bir organizasyon yönetiyor.

Şampiyon- Düşecek takım vs hepsi masada belirleniyor. Bu organizasyonu çökertecek tek güç Fenerbahçe camiası ama bir türlü konsolide olamıyor. Hep başka şeylere konsantre olunuyor.

"FENERBAHÇE'NİN GÜCÜ KENDİSİNE DÖNÜYOR"

Bunda kulübün de hatası büyük. Oradan konsolide edilmeli bu güç. Bu gücü kullanmasını bilmiyor Fenerbahçe camiası. Hatta bu güç kendisine dönüyor. Herkes biliyor ki ne kadar hakem rezaleti olursa olsun Fenerbahçe bunu unutacak. Kendine dönecek.